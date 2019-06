Ihned po dopoledním příjezdu do areálu autodromu jej obklopili fanoušci, sympatický jezdec byl vstřícný a s úsměvem rozdával autogramy. Vědět o sobě dal i jediný český zástupce v evropské sérii NASCAR Martin Doubek.

Český jezdec posílil předpoklad, že by na domácím okruhu mohl překvapit. V gentlemanské kategorii ELITE 2 nenašel v prvním volném tréninku přemožitele, ve druhém mu patřil šestý nejlepší čas. Prestižní ELITE 1 pak ovládl dvojnásobný šampion evropské série NASCAR z posledních dvou let Alon Day z Izraele. Byl nejrychlejší v obou měřených trénincích.

Vedle Whelen NASCAR Euro Series víkend fanouškům nabídne dalších sedm zajímavých sérií, a to zejména závodů historických vozů včetně monopostů excelujících v minulém století na věhlasných světových okruzích. Vstupenky na závodní víkend jsou k zakoupení v místě konání závodu, tedy ve vstupních branách autodromu.

Právě nebývalý počet závodních sérií má na svědomí i rekordní účast jezdců. „Sjelo se k nám na 200 závodníků, což opravdu v jednom víkendu nepamatujeme. Je to samozřejmě dobře zejména pro diváky. Mohou se těšit na adrenalinové souboje, v nabitém startovním poli to bude boj o každý metr,“ potvrdila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Diváky čeká i bohatý doprovodný program přizpůsobený právě americké tradiční zábavě a oslavě nádherných naleštěných veteránů. Chybět tak nebude ukázka amerického fotbalu, vnadné roztleskávačky či sraz majitelů historických a amerických vozidel a jejich sobotní spanilá jízda po okruhu. Pořadatelé opět mysleli i na nejmladší návštěvníky. Děti budou mít tradičně k dispozici dopravní hřiště a přilehlé atrakce v podobě skákacího hradu, prolézaček či houpaček. Potěší je určitě i originální Hot Wheels zóna zaměřená na svět angličáků.

Proti horku vodní tříšť i pivo

Pořadatelé jsou si vědomi panujícího horkého počasí, které má vyvrcholit zejména v neděli teplotami až 35 stupňů Celsia. „Na diváckém svahu jsou proto připraveny osvěžovače vzduchu v podobě vodní tříště. Samozřejmě nechybí řada stánků s nealkoholickými nápoji i pivem, lidé by měli dodržovat pitný režim a doplňovat tekutiny častěji,“ informovala Svobodová.

NASCAR Whelen Euro Series je jedinou závodní sérii asociace National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) mimo severoamerický kontinent, kde se po oválech jezdí nepřetržitě už od roku 1948. Konstrukce všech vozů je identická, jsou poháněné motorem Chevrolet V8 o výkonu 450 koní přes čtyřstupňovou manuální převodovku na zadní nápravu. Piloti nemají k dispozici žádné elektronické pomůcky. Jediné, co se liší, je vzhled karoserie. Týmy mají na výběr z modelů Chevrolet SS, Chevrolet Camaro nebo Ford Mustang.

Historické závodění reprezentuje série FIA Lurani Trophy s formulemi Junior, které vznikly v roce 1958 zásluhou italského hraběte Luraniho, blízkého přítele naší nejslavnější závodnice Elišky Junkové. Oblíbená mezi českými fanoušky je série HAIGO, v níž se po dráze prohánějí formulové i cestovní vozy bývalého Poháru míru a přátelství socialistických zemí, a to značky Easter, Mondial, Estonia, Škoda, VAZ Žiguli, Melkus či Trabant. Historickou techniku zastupují ještě série Triumph & British GT Competition, DMV Formel V a Kampf der Zwerge. Doplní je série Drexler Automotive - AFR Pokal vozů F3, F4 a Formule Renault, disponující stejně jako NASCAR současnými speciály.

Sobotní program začíná už v 08:20 kvalifikací série HAIGO, jezdce kategorie ELITE 1 i ELITE 2 hlavní série Whelen NASCAR Euro Series pak čeká po kvalifikaci také první ostré měření sil. V závěru dne obsadí vyhřátý asfalt velkého závodního okruhu více než 100 veteránů a vozidel severoamerické provenience, jež se účastní srazu na diváckém svahu. Hrdí majitelé předvedou divákům své nablýskané miláčky při spanilé jízdě.

Jan Foukal