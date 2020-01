Vyhlížel lepší zítřky v nové stáji RBA Skull Rider. Jenže v pondělí vystoupil s překvapivým rozhodnutím. Po 182 závodech, jasně největším počtu ze všech současných pilotů ve třídě Moto3 mistrovství světa silničních motocyklů, oznámil Jakub Kornfeil z Rohatce na Hodonínsku konec kariéry. „V současné době je strašně těžké sehnat peníze. Když je nemám nachystané na celou sezonu, radši nebudu podstupovat riziko,“ zmínil v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Průřez kariérou motocyklového jezdce Jakuba Kornfeila. | Foto: Deník / Attila Racek

Ještě minulý týden jste na sociálních sítích uveřejnil jméno nového sponzora a zdálo se, že se chystáte na další sezonu. Proč nastal náhlý obrat?

Jel jsem na plné obrátky až do konce, minulý týden nepřišel na schůzku jeden z partnerů, se kterým jsem měl lepit rozpočet na sezonu. Motorky jsou hodně drahý sport, který bez peněz dělat nejde. Měl jsem jich do týmu přinášet hromadu, ale shánějí se těžce. Nemám si už co dokazovat. V životě jsem sice nevyhrál závod, nicméně pořád jsem jezdil nejprestižnější motocyklové mistrovství, které má největší dosah a popularitu. Není pro mě zajímavé zkusit jiný šampionát. Někdo přejde na superbiky nebo endurance (vytrvalostní mistrovství světa – pozn. red.), ale tím jen oddalují konec. Věřím, že se dokážu uživit i jinak než jako profesionální závodník. Nastává nová éra a můžu konečně dělat, co mě baví. V poslední době jsem spíš pořád sháněl sponzory.