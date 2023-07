Pro domácí fanoušky to bude velký svátek a splnění snu mnoha generací. Očekává se, že na start říjnové soutěže do Prahy i na úvodní etapu v okolí Vimperku a Klatov dorazí davy zahraničních příznivců rychlých automobilů.

Jak to ve dnech od 26. do 29. října bude vypadat hlavně na českém území, hovořil Deník s prezidentem Autoklubu ČR a členem Světové rady motorsportu FIA Janem Šťovíčkem. „Je to historická událost. Tři národní autokluby ještě žádnou soutěž mistrovství světa nepořádaly. S našimi sousedy se podělíme o financování a organizační záležitosti. Pro každou zemi to přináší výhody,“ sdělil.

Uspořádat rallye ve třech zemích na úrovni MS je nezvyklé. Jak vůbec vznikl nápad?

Rallye je u nás hrozně populární. Mistrovství světa chceme jet desítky let, ale naráželo to na finanční potíže. Samozřejmě se nabízelo, aby to byla Barum rallye, která je naší nejvýznamnější soutěží. Jenže náklady by byly tak vysoké, že by se to dalo těžko zvládnout. Proto vznikla myšlenka spolupráce s našimi sousedy, konkrétně na půdorysu 3-Städte Rallye. Je to už vyzkoušená mezinárodní soutěž a okamžik povýšit ji na mistrovství světa nastal loni při závodu F1 v Bahrajnu, kde jsme se s Gerdem Ennserem, sportovním ředitelem německého autoklubu ADAC, na Středoevropské rallye domluvili. Pak také bylo z politického hlediska jednodušší dostat se do kalendáře šampionátu.

Německo je silný partner, jak probíhala domluva?

Němci na tom byli podobně jako my. Po skončení éry Rallye Deutschland také chyběli v mistrovství světa. Pro nás je varianta, že neponeseme veškeré náklady, ohromně výhodná. Němci by si mohli dovolit vzhledem k silné ekonomice uspořádat soutěž sami, ale nemají tak šikovné pořadatele jako my. Jsme známí tím, že umíme rallye udělat na profesionální úrovni. Jak se to může zdát nepochopitelné, tak při Rallye Deutschland měli organizační potíže. K tomu jsme přizvali Rakušany, kteří mají výhodu klubů v oblasti trojmezí, kde se jezdí Jänner Rallye a kam v lednu přijde přes sto tisíc fanoušků.

Bylo těžké sladit názory tří pořadatelů?

Založili jsme obchodní společnost, v níž jsou podíly rozdělené. Ve vedení organizačního výboru jsou zástupci všech tří zemí. Na území každého státu si rallye bude řídit každý autoklub podle svého. Ostatní mu do toho nebudou mluvit a každý také ponese za svou část soutěže odpovědnost. Pokud by nás někdo požádal o pomoc, tak kolegům rádi vyjdeme vstříc, což je případ Německa, kde je větší tlak ekologické požadavky a různá povolení. Německým kolegům v tomto směru pomáháme, což můžeme i proto, že u nás je už v těchto dnech z devadesáti procent všechno připravené.

Na co se mohou věrní fanoušci rallye v říjnu těšit?

Hodně našich fanoušků vyráží za světovou rallye do různých zemí, například do Chorvatska, na Sardinii, v minulosti pochopitelně do Polska a Německa, ale také do Finska. Ti skalní přesně vědí, co je čeká. Přál bych si, aby Středoevropská rallye byla atraktivní i pro ostatní diváky a aby se ve čtvrtek 26. října přišly v Praze podívat i rodiny s dětmi. Auta budou vystavena na parkovišti na Letenské pláni. Bude možné se tam projít a prohlédnout si krásné a silné speciály WRC, což je unikátní a ojedinělá příležitost. Chceme, aby diváky zaujal i doprovodný program. Na Letné by se mělo jezdit na motokárách nebo minibicích. Možná se předvede i někdo z našich freestylistů.

Jaká jsou další lákadla?

Odpoledne proběhne slavnostní start na Hradčanském náměstí těsně před Pražským hradem. Tam očekáváme spoustu diváků a velký zájem médií. Potom začne samotná rallye takzvanou super speciální rychlostní zkouškou. Usilovně řešíme, kde by měla být. Uvažované Výstaviště v Holešovicích padlo, jelikož městská část Praha 7 není příliš vstřícná. Rozhodneme se pro jiné místo. Máme několik tipů, prioritou je, aby se tam vešlo hodně diváků. Jako nejpravděpodobnější varianta se zatím jeví dostihové závodiště v Chuchli, kde je dostatek místa, zázemí, vybavenost a velká tribuna.

O den později v pátek 27. října se už pojede první etapa na Šumavě. Co čeká posádky na tradičních tratích na Klatovsku?

Sedm rychlostních zkoušek a pojede se také na známém Čínovském okruhu, který fanoušci znají z populární Šumavské rallye. Další erzety proběhnou na pomezí Plzeňského a Jihočeského kraje. V pátek se na českém území odjede zhruba 150 kilometrů, což je polovina kilometráže celé Středoevropské rallye. To bylo ostatně přání rakouských a německých partnerů.

V minulosti nebyly rychlé vozy na některých místech republiky příliš vítané. Jak probíhala jednání o rallye v šumavském regionu?

Kvůli řadě záležitostí jsem objížděl místní politické reprezentace a rád bych všem poděkoval za vstřícnost a podporu této výjimečné akce. Musím zmínit Plzeňský kraj, Jihočeský kraj i Magistrát hlavního města Prahy a hejtmany Rudolfa Špotáka, Martina Kubu i pražského primátora Bohuslava Svobodu, kteří pochopili zásadní význam akce a podporují nás. Veliké poděkování patří panu starostovi Rudolfu Salvetrovi z Klatov, který je velkým fanouškem a podporovatelem tohoto sportu. Dále bych chtěl vyzdvihnouti starosty všech obcí, kde povede trasa první etapy. Dokonce mohu říct, že jsme v tomto směru nenarazili na jediný problém. V obcích pochopili, že tady taková soutěž ještě nebyla, a myslím, že to ještě víc lidí pochopí po prvním ročníku, až světovou rallye uvidí na vlastní oči.

Kolik pořádání Středoevropské rallye stojí, s jakým pracujete rozpočtem?

Celkový rozpočet na celý podnik ve třech zemích se pohybuje kolem sedmdesáti milionů korun. Určitým způsobem se o to s německými a rakouskými kolegy dělíme. Není to přesně na třetiny, je to spíš podle jednotlivých položek, protože některé se dají u nás zařídit levněji než v Německu. Náklady se také odvíjejí od skutečnosti, že jeden kilometr rychlostní zkoušky u nás vyjde levněji než u našich sousedů.

Dají se už nyní koupit vstupenky?

Zatím to probíhá v jednoduché podobě, protože jsme ještě nezačali Středoevropskou rallye propagovat. Je to i z toho důvodu, že není definitivně jasné, kde se pojede pražská super speciálka, což je velice důležité. Už teď je možné si koupit lístky na tři etapy, ale počítáme, že největší zájem bude o první etapu na českém území a současně na úvodní část v Praze. Tyto speciální vstupenky půjdou do prodeje během léta.

Máte signály, jestli se do Česka chystají i zahraniční fanoušci?

Existuje velký zájem z okolních zemí. Počítáme s tím, že přijedou Poláci, ale i diváci ze skandinávských zemí, z Belgie nebo Francie. Naše geografická poloha je taková, že to k nám není odnikud moc daleko. Pořadatelé Barum rallye uvádějí, že návštěvnost během víkendu se pohybuje mezi sto osmdesáti až dvěma sty tisíci. Očekáváme podobný zájem.

Zdá se, že všechno se daří podle vašich představ…

Musím přiznat, že jsem trochu zklamaný z přístupu společnosti Škoda Auto, která nedávno prodala pětistý exemplář soutěžní Fabie. Rozhodli se podnik v letošním roce nepodpořit, ale věříme, že najdeme společnou řeč třeba v dalších letech.

V letošním světovém šampionátu se v kategorii Rally2 nejvíc objevuje Erik Cais. Budou moc startovat i další české posádky?

Přihlásit se může každý, kdo má vůz splňující požadovaná kritéria pro start v mistrovství světa. A takových aut je u nás hodně. Vím, že řada jezdců projevila zájem se do Středoevropské rallye přihlásit. Je to událost a velice lákavá příležitost. Mohou se v nejtvrdší konkurenci předvést před sponzory a fanoušky. Na druhou stranu servisní park v Pasově má určitou kapacitu, tudíž budeme zřejmě muset udělat nějaký výběr posádek. Ale myslím, že odhadem bude na startu šest sedm vozů s českou vlaječkou.

Dá se na Středoevropské rallye vydělat?

Chceme do diváckých zón přitáhnout co nejvíc lidí. Vydělat by bylo pěkné, ale naší hlavní motivací je zviditelnění a propagace sportu. To je podle mě velmi důležité. Česko je známé tím, že je tady rallye populární, umíme ji organizovat, máme fanoušky, jezdce, týmy a továrnu Škoda, která vyrábí auta. Málokdo ví, že naši pořadatelé patří k absolutní špičce minimálně v Evropě. V mnoha ohledech jsme průkopníky a například v oblasti bezpečnosti od nás zahraniční kolegové přebírají naše poznatky a nová řešení. Chtěl bych tu popularitu mezi lidmi ještě víc rozšířit, aby se vědělo, že tenhle sport existuje. To je hlavní cíl a věřím, že se nám to povede.

Na co vy se osobně nejvíc těšíte?

Jsem hodně zvědavý na Erika Caise. Hrozně bych si přál, aby se mu v Čechách a v českém autě dařilo. Sezona se možná nevyvíjí úplně podle představ, ale věřím, že bude na konci října výborně nachystaný. Chtěl bych, aby bojoval o vítězství ve skupině Rally2. Budu mu držet palce. Mám rád mladé kluky, kteří dělají motorsport naplno, ať už je Erik nebo třeba Filip Salač.