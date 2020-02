Hošek se v mládí se věnoval tenisu, ale i hokeji. Když mu však babička v jeho patnácti letech koupila moped, propadl motoristickému sportu. Začal jezdit jízdy zručnosti a posléze motokros. Jak později vzpomínal, skončil s ním po nárazu do stromu a přesedlal do terénních aut.

Zásluhu na tom měl i další Kladeňák Jaroslav Povondra, jeden z českých průkopníků autokrosu. Hošek na něj rychle navázal. Na přelomu 70. a 80. let, kdy byl autokros v tehdejším Československu na vrcholu, závody pravidelně vysílala televize, se dostal do reprezentace, kde tehdy jezdili jen čtyři nejlepší jezdci.

A bojoval o tituly. Vyhrál čtyřikrát mistrovství republiky a v letech 1985 a 1986 také sledovaný Poháru míru a přátelství . Jen nejcennější trofej pořád chyběla. I té se ale dočkal. V roce 2001 nedal nikomu šanci. V 56 letech se stal mistrem Evropy. A ve světě motorsportu nebylo snad nikoho, kdo by mu vytoužený triumf nepřál.

Baví ho pomáhat mladým

Ještě v roce 2010 vyhrál závod mistrovství Evropy v italské Maggioře, pak i jeden podnik domácího mistrovství na své zřejmě nejoblíbenější trati v Poříčí nad Sázavou. Jaroslav Hošek už dávno závodí s borci, kteří by mohli být jeho vnuky, dokonce i pravnuky. Mnohým se snažil pomoci. Z těch je nejznámější to je rakovnický Jakub Kubíček. Už také držitel titulu mistra Evropy. Přitom je mu teprve čtyřiadvacet let.

Sám v seriálu mistrovství Evropy vybojoval celkem 35 individuálních vítězství, což se zatím nikomu jinému nepodařilo. Ve stejné soutěži družstev se umístil třikrát první. V mistrovství Zóny střední Evropy obsadil dvakrát první a třikrát druhé místo.

Končit ještě nehodlá

A přestože už nekončí na prvních místech tak často jako dříve, pověsit na hřebík autokros rozhodně nehodlá. Zdravotně je na tom dobře, a jak sám přiznal, když sedne do buginy, tak ho nebolí vůbec nic.

"A také nic jiného vlastně ani neumím,“ směje se a dodává: „Pokud mi bude zdraví sloužit, chci závodit. Dost dobře si neumím představit, že bych seděl na lavičce před barákem a povídal si o věcech, které zajímají lidi mého věku. Stejně bych se asi věnoval něčemu, co souvisí s auty.“

Jako pětasedmdesátiletý mladík odstartuje 18. dubna Jaroslav Hošek do 47. závodnické sezony. Fanoušci mu přejí, aby ho bavila stejně jako všechny předešlé. A věřte, že určitě bude.

Jaroslav Hošek

Narozen: 17. února 1945 v Kladně.

Největší sportovní úspěch: mistr Evropy v autokrosu 2001.

Závodní bilance: ME 363 závodů (83x na stupních vítězů, 36 vítězství). MČR 320 vítězství. Mistr Evropy 2001, vicemistr Evropy 1982, 1999, 2002, třetí v ME: 1981, 1989, 1992, 1995, 2000. Mistr republiky 1977, 1978, 1985, 1989, 2001. Vítěz Poháru míru a přátelství 1985 a 1986. Šestinásobný vítěz ankety Zlatý volant: 1982, 1989, 1991, 1995, 2001, 2003.