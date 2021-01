„Už jsme v Česku, Jarda je v pořádku,“ vzkázal Michal Valtr, bratr závodníka, jehož mise skončila sedmdesát kilometrů před cílem.

Co se přihodilo? Při snaze o předjetí jedné buginy se před posádkou kamionu Iveco objevila hluboká díra. Pilot ze Šternberku intenzívně brzdil, ale neměl šanci se jámě vyhnout. Následovala obrovská rána, poškozené auto bohužel i bolestivé naražení zad řidiče.

Na místo nehody přiletěl vrtulník, Valtr pak několik dní strávil v Džiddě v nemocnici. „Zranění nevyžadovalo žádný zákrok. Léčba spočívá v dodržování klidového režimu,“ uvedl Michal Valtr, mimo jiné i manažer týmu. Kvůli indispozici měl u šejků napilno.

Přes pojišťovnu, jež kryla účast na Dakaru, zařídil, aby měl český dobrodruh na cestu domů komfortní sedadlo.

„V podstatě se jednalo o přesun z postele do postele. Cestoval v takové svěrací kazajce, což je ortéza, která zpevňuje trup. Z Džiddy jsme letěli ve čtvrtek ve dvě ráno. Přes Istanbul a Vídeň jsme tentýž den dorazili pozdě večer do Olomouce, kde Jarda v nemocnici strávil ještě nějaký čas na provedení několika vyšetření.“

Návrat do bivaku

Po havárii nebylo snadné dostat auto se zbylými členy posádky do bivaku. „Pořadatelé už mysleli hlavně na vyhlášení vítězů. Vyzvednutí trvalo asi čtyři hodiny,“ vykládal Michal Valtr.

„Aspoň se v té době stihlo opravit auto. S ním se pospíchalo do přístavu k naložení na trajekt. Když to celé shrnu, tak to byla obrovská a velice zajímavá zkušenost,“ pokračoval bratr závodníka.

Zážitků prý tým získal hodně. Asi dlouho si budou všichni pamatovat moment, kdy se v nepřehledném místě v oblaku písku vyhnuli jiné (havarované) bugině. Kdyby ne, mohl pro Valtra a spol. Dakar skončit mnohem hůř. A pro soupeře možná i tragicky…