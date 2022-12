„Čeká nás jízda s novou technikou, a tak uvidíme, co se z toho vyklube. Zkusíme zabojovat o co nejlepší výsledek,“ vypráví ostřílený závodník, který má za sebou šest dakarských účastí a na Silvestra odstartuje v Saúdské Arábii poprvé s kamionem vybaveným automatickou převodovkou.

Macháček mentorem Kolocových. Bude zajímavé vidět Dakar z druhé strany, říká

„Spíš mě láká výkon kamionu a víc mě baví manuál. Automat je proti němu tak trochu nuda, ale je výhodný v dunách. Tam je rychlejší než auto s manuální převodovkou,“ vysvětluje závodník ze Šternberku, s nímž budou při Dakaru v kabině René Kilián a Tomáš Šikola.

Předá za rok volant synovi?

Zalitoval, že jeho syn Michal nakonec v barvách rodinného Valtr Racing teamu do pekelného závodu nenastoupí. „Bohužel nám odřekli někteří sponzoři, a tak z Dakaru sešlo. Ale třeba mě už v roce 2024 v barvách Buggyry nahradí za volantem Tatry,“ přemítá.

„Je totiž velice rychlý a já letos jedu možná naposledy… Asi to tak bude. Existují určité hranice. Je třeba brát v úvahu zdraví a věk,“ překvapuje poněkud čtyřiapadesátiletý matador.

Rallye v Česku? Těším se, že si to doma rozdám s elitními jezdci, říká Cais

Jméno Valtr se ale ve startovní listině objeví přece jen víckrát. Druhý syn Jaroslav totiž pojede v Saúdské Arábii jako navigátor Aleše Lopraise, s nímž je Valtr starší domluvený na spolupráci. „Když se vyskytnou potíže, jsme připravení si vzájemně pomoct,“ říká.

Nejslavnější maratonská rallye světa startuje 31. prosince na pobřeží Rudého moře a po čtrnácti etapách skončí 15. ledna v saúdskoarabském Dammamu. Rallye Dakar bude oproti minulých ročníkům o dvě etapy delší. Očekává se značná logistická náročnost. Důvodem je průjezd územím Empty Quarter neboli „Pustou končinou“, což jsou souvislá dunová pole se složitým přístupem k obslužným komunikacím.

Nechce na sebe zbytečně vytvářet tlak

Kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině odstartuje na Silvestra nejnáročnější vytrvalecká soutěž bez ruských (a běloruských) kamionů. A to všeobecně zvyšuje naděje na uvolněný dakarský trůn.

„Každý chce vyhrát, ale já se snažím tohle nevnímat. Tím by člověk na sebe jen zbytečně vytvářel tlak. Pojedeme to, na co budeme mít, a na konci se uvidí, jak to dopadne,“ krčí rameny.

Ohlédnutí za rallysprintem v Praze: Dohnal porazil Pecha i obřího hrocha

Jelikož však Valtr právě s Lopraisem a Martinem Macíkem patří k české jezdecké špičce, nezastírá, že by rád skončil mezi nejlepšími. „Známe se, závodíme spolu. Je to o tom, kdo z nás bude mít větší štěstí a bude líp připravený,“ uzavírá zkušený pilot.