Jak se vám poslouchá, že jste si při čtvrtém startu vytvořil osobní maximum? Je to super. To se ani nedá vyjádřit slovy. Je naprosto skvělý, že se mi povedlo takové krásné umístění. Probíhalo to bez větších problémů a bez zdržení. Jsem za to moc rád.

Co pro vás úspěch znamená?

Splnění velkého snu. Měl jsem to za cíl, dostat se do pětky, což se povedlo. Samozřejmě člověka drobet mrzí, že to není bedna, ale na to letos nebylo. Na druhou stranu se čtvrté místo už nemusí opakovat. Měl jsem víc štěstí než rozumu, že soupeři odpadávali.

V čem byl tenhle Dakar nejtěžší?

Najel jsem nejvíc závodních kilometrů. Únava na mě začala padat před dnem volna, pak to bylo krutý. Vyčerpaný jsem, ale to si ani neuvědomuju. Čtvrté místo je krásná náplast.

Měl jste někde v průběhu soutěže strach, že nedojedete, nebo ve vás hrklo, že s vámi mohlo být zle?

To ne. Já jsem zvyklý za každých okolností bojovat a jen tak bych to nevzdal, i kdyby byl nějaký vážnější problém. Sice šla jednou čtyřkolka do kotrmelce a musel jsem z ní za jízdy vyskočit, ale jinak si myslím, že jsem se větším potížím tentokrát vyhnul.

„Úmrtnost“ čtyřkolkářů na Dakaru byla letos obrovská. Co rozhodlo, že jste jedním ze sedmi jezdců, kteří se dostali do cíle?

Možná i štěstí. Může se rozbít cokoliv, taky jsme měli namále, taky jsem dělali motor, těsnění, ale podchytilo se to a dalo do kupy. Vytrhl se závit jednoho šroubu, válec mohl ulítnout. Naštěstí jsme to vyřešili. Sebemenší náznak problémů je třeba hned řešit a odstranit. Nesmí se nic nepodcenit. Jel jsem tak, abych to dojel.

Co vaše Yamaha Raptor, jak moc jste jí vděčný, že vydržela?

Daky, jak jí říkám, mě zase podržela. Jsem rád, že mě dovezla do cíle. Prožili jsme toho spolu za těch čtrnáct dní zase hodně. Myslím, že nám to spolu klapalo. (usmívá se)

Registroval jste už nějaké gratulace z domova?

Už v pátek odpoledne jsem měl v mobilu asi padesát zpráv. Moc děkuju všem za podporu. Je to moc pěkný. Super pocit, že mi takhle na dálku někdo fandí.

Jak letos fungoval váš tým Barth Racing?

Vyzdvihl bych Radkovu práci. To je můj mechanik. Hrozně mi pomáhal a staral se o všechno. Samozřejmě taky děkuju šéfovi Michalu Burkoňovi. A pak celé naší partě. Je to skvělá parta a byla to skvělá jízda. (směje se) Užili jsme si zase spoustu srandy a dobrodružství.

Posledně to na Dakaru bylo deváté místo, teď čtvrté. Nabízí se otázka, co bude za rok?

Tohle si nechám na později. Teď mám čtvrtý místo. Konkurence byla hrozně silná a kdyby nebylo tolik defektů, tak bych se takhle vysoko nejspíš nedostal.