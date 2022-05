Tomáš ‚Datel‘ Slavík, který se stal loni potřetí v kariéře mistrem světa ve fourcrossu, tak závodil v duhovém dresu. A svým výkonem dokázal, proč je to právě on, kdo ho obléká. Český úspěch znásobila druhá šampionka ze srpnových bojů o medaile ve Val di Sole Michaela Hájková.

Tomáš Slavík po druhém místě v kvalifikaci zvítězil ve Fort Williamu ve všech svých jízdách. Získal tak první vítězství v letošním 4X Pro Tour a stal se vedoucím jezdcem světové série.

„Do Skotska jezdím prakticky každý rok již od sezony 2007 a musím říct, že mi tohle místo chybělo. Lokalit jako Fort William, z nichž by byla cítit taková úžasná atmosféra, je opravdu málo,“ vykládal brněnský rodák.

„Jedná se totiž o absolutně legendární prostor, kde je opravdu čest a radost závodit. Tratě, okolí, diváci a atmosféra představují maximum, co nám může náš sport nabídnout,“ pokračoval čtyřiatřicetiletý závodník, který platí za jednoho z nejlepších jezdců světa.

Ve finále všem uletěl

Letos se po třech letech vrátil na místu činu a neskrýval, jak se do pohoří Highlands těšil. „Fakt moc,“ pokyvoval hlavou. „Zároveň to byl pro mě první závod v dresu mistra světa a role favorita byla cítit na každém rohu. Není úplně jednoduchá pozice, nicméně jsem si to užíval. Ve finále jsem to ještě zmáčknul a všem uletěl,“ líčil s úsměvem Tomáš Slavík.

„Spokojenost je na místě a radost mám opravdu velikou. Vyšlo to i díky českým fanouškům, kteří nás jezdí do Fort Williamu už přes deset let podporovat. V předposlední zatáčce vytvořili ‚Czech Corner‘ a byli zatraceně slyšet. Díky moc parto, jste super! Už se těším na další rok,“ děkoval.

Po Skotsku si však Slavík moc neodpočine. Na Fort William totiž hned navazuje druhý závod v německém Winterbergu, kde se již tento víkend koná v rámci Dirt Masters festivalu druhé kolo 4X Pro Tour World Series. „Takže jedeme dál…“