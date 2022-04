Za své chování to pořádně schytal, a tak se rozhodl vše uvést na pravou míru. „Udělal jsem gesto, které mnozí vnímali jako nacistický pozdrav. Ale není to pravda, nikdy jsem nepodporoval nacismus, byl to jeden z nejhorších zločinů proti lidskosti,“ hájil se mladý šampion.

Ruský gymnasta šokoval. Dres si „vylepšil“ písmenem Z, stál vedle Ukrajince

Severjuchin kvůli ruské invazi na Ukrajinu nemůže hájit barvy své rodné země a proto závodil pod italskou vlajkou. „Kluci před pódiem mi ukázali, že v Itálii je v takových případech zvykem udeřit se do hrudníku v oblasti srdce. Chtěl jsem jen udělat gesto a jak se všechno stalo, nedokážu vysvětlit.“

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.



He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR — NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022

Mezinárodní automobilová federace (FIA) každopádně označila chování ruského teenagera za nepřijatelné a incident začala vyšetřovat. Švédský tým Ward Racing okamžitě ukončil s Rusem spolupráci. „Vím, že jsem hlupák a jsem připraven být potrestán, omlouvám se,“ kál se.

„Z“ na dresu? Udělal bych to znovu, tvrdí Rus. Prý ho vyprovokovali Ukrajinci

Před měsícem se podobného skandálu dopustil ruský gymnasta Ivan Kuljak, který si při slavnostním ceremoniálu přilepil na hruď písmeno Z na podporu ruských vojsk. Vedle něj přitom stál ukrajinský soupeř. Kuljak se za své chování neomluvil a navíc šokoval tím, že by to udělal znovu.