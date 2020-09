Letos ho čekají na břevnovském stadionu hned dva závody. Koronavirus zredukoval světový šampionát na osm dílů a dnes a zítra se pardubický jezdec pokusí svou bilanci vylepšit. „Jsem rád, že jsem zase dostal možnost startovat na české Grand Prix.

Cíl mám stále stejný. Vždycky chci postoupit minimálně do semifinále,“ vzkazuje sedmadvacetiletý závodník.

Na Markétě vás čeká náročný program, jak jste nachystaný?



Jsem v tempu. Před víkendovým programem jsem odjel v Rybniku utkání polské ligy a pak ještě domácí závody v Liberci a v Pardubicích.



Dá se z těch startů nějak odhadnout, v jaké jste formě?



Formu mám, myslím, slušnou. Akorát jsem měl v Polsku v poslední jízdě docela těžký pád a jsem celý potlučený. Dal jsem si dost do hlavy a do ramene, ale podle doktorů jsem kromě modřin jinak nepřišel k žádné újmě. Nejdřív jsem váhal, jestli mám nastoupit do dalších startů, ale nakonec jsem se rozhodl, že to bude lepší řešení. Kdybych zůstal v klidu, mohl bych celý zatuhnout. Aspoň jsem se rozhýbal.

Pád Václava Milíka v polské lize:

Zdroj: Youtube

Jsou pro vás dva starty za sebou velká změna oproti minulosti, kdy jste na Markétě soustředil na jedno vystoupení?



Kolikrát se sejde, že jsem v akci podobně jako tento týden několikrát za sebou. Jsem na to zvyklý, nemám s tím problém. Není to dvojnásobná zátěž. Naopak jsem rád, že budou dvě možnosti na dobré umístění. Už se nemohu dočkat a střetnutí proti nejlepším jezdcům.



V Polsku se světovými esy utkáváte. Jak z těchto soubojů vycházíte?



Určitě si na ně troufám. Závodím s elitou už několik let. Někdy mám bilanci aktivní, jindy to jde hůř, ale porážet se dají. Jsou to jenom lidi. (směje se) Nejedná se o nic nemožného.



S čím byste byl po pražských závodech spokojený?



Moje přání se za roky nemění. Mým cílem je po oba dny semifinále. To je v mých silách. Správně bych měl říci, že chci do finále, ale to už by bylo hodně odvážné. (směje se) Stát se to ale může a bylo by to super.



Všechny sportovní akce plochou dráhu nevyjímaje provázejí hygienická opatření. Jak se to jezdců dotýká?



Znám to z polské ligy. V depu se neobejdeme bez roušek, a když je horko, je to nepříjemný. Ale je potřeba to dodržovat. Funguje napomínání, a když se to pětkrát opakuje, následuje pokuta. Po celou dobu musíme být také v závodních rukavicích a dodržovat odstupy.



Jak to na vás působí?

Je to takový bláznivý rok… V rouškách se mi špatně dýchá. Přijedeme z jízdy, sundáme helmu a musíme si je hned nasadit. Člověk je z jízdy vyšťavený, potřebuje si odpočinout a zhluboka vydýchat, ale přes ústa má látku. Není to nic dobrého. Po závodech cítím větší únavu, protože mi chybí čerstvý vzduch. Na Grand Prix nás čeká to samé, ale samozřejmě chápu. Bezpečnostní důvody jsou na místě.

V pozici lídra se představí Lindgren



V dosavadních čtyřech letošních Grand Prix vystoupili na nejvyšší stupínek čtyři různí vítězové. Nejdřív to byli na konci srpna ve Wroclawi Rus Artjom Laguta a domácí Maciej Janowski. V další zastávce šampionátu v Gorzowě triumfoval jeho krajan a loňský mistra světa Bartosz Zmarzlik. V odvetě se prosadil Švéd Fredrik Lindgren, který je průběžným lídrem seriálu. Dnes i zítra se na Markétě začíná v 19.00.



Stav MS: 1. Lindgren (Švéd.) 66, 2. Zmarzlik 59, 3. Janowski (oba Pol.) 57, 4. Woffinden (Brit.) 53, 5. Madsen (Dán.) 50, 6. A. Laguta (Rus.) 45, 7. Doyle (Austr.) 42, 8. Sajfutdinov (Rus.) 36, 9. Vaculík (SR) 35, 10. Žagar (Slovin.) 27.