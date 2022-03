Abraham vzpomíná na Rossiho: Dělal blbosti, závody byly dřív na ostré lokte

Na záplavu negativních komentářů si musela bývalá česká motocyklová jednička zvykat. „Bylo to špatné, měl jsem ale relativně výhodu, že když jsem začal jezdit v mistrovství světa někdy kolem roku 2005, sociální sítě ještě nebyly. Postupně se to začalo rozjíždět, a tak jsem si na to pomalu navykal. Ale lidi mi mohli psát na webové stránky, jeden člověk se dokonce dostal až k soudu, ne jen kvůli anonymním komentářům na mé stránce, ale kvůli jeho dlouhodobější činnosti. Bylo pak pro mě velké překvapení, když vyšlo najevo, že šlo o rodinného známého,“ vzpomíná dvaatřicetiletý brněnský rodák.

Autory vulgárních komentářů označuje za zbabělce. „To je jemnější vyjádření toho slova, co mě napadá. Za kariéru jsem si na internetu přečetl strašně moc špatných komentářů, ale do očí mi jí řekl jeden jediný člověk. Zbabělci se schovávají za anonymitu. Většinou mají na profilu obrázek typu Homer Simpson nebo veverku a nejde je nijak identifikovat. Představuju si, jak jsou rozvalení na gauči s pivem a nevím, jestli je nebaví život… Když to člověk hodně čte, nedivím se, že někomu to může způsobit psychické problémy,“ líčí Abraham.

Postupem času se ale nynější komentátor motocyklových přenosů naučil nebrat si negativní komentáře k tělu. „S věkem a zkušenostmi přichází, že to člověk má v paži. Kdyby se tím víc zabýval, tak to je dost na hlavu,“ míní Abraham.

Po konci kariéry se prací na sociálních sítích baví. „Není nic na sílu. Už nejsem tak sešněrovaný sponzory, kdy jsem třeba při kariéře zveřejňoval i věci, které mě nebavily nebo nezapadly do životního stylu, ale musel jsem je zmínit. Teď si tam dávám, co mě baví a dává smysl, třeba naposledy potápění. Jinak zveřejňuju fotky i ze svého osobního života nebo když se snažím nalákat na motoškolu. Hodně mě baví příspěvky ohledně mého komentování motocyklových přenosů, kdy diskutujeme s fanoušky. Někdy dávám příspěvky často, jindy si dám i týden pauzu,“ uzavírá.