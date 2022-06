„Pro kamiony má připadat v úvahu jediná novinka, a to že do etapy má nejlepší vůz odstartovat až na 41. pozici, i když předešlý den v rámci všech automobilů zajede lepší čas. O tom chci ale ještě vést debatu,“ upozorňuje Martin Macík, řidič stáje týmu Big Shock! Racing, jehož nejlepším dakarským výsledkem bylo celkové čtvrté místo v roce 2021.

Co pocítí všichni účastníci, je delší trasa. Závodit se bude se plné dva týdny. Čtrnáct etap je podle Macíka úplně něco jiného, než když se jich několik posledních let jelo dvanáct. Určitě to přinese navýšení nároků na všechny složky. Také se začne o trochu dřív. Vlastně ještě v končícím letošním roce.

„Osmadvacátého prosince vyzvedneme techniku. Už na Silvestra jedeme prolog a druhý den ráno na Nový rok startuje první etapa. Přibude i kilometráž v rámci jednotlivých etap. Odhaduji, že nás čeká nějakých 5600 závodních kilometrů, a k tomu zhruba dalších pět tisíc na přejezdech,“ líčí Macík.

Čím náročnější, tím lepší

Trasa má zavést dobrodruhy víc do písečných pustin. Duny mají být velké a těžké, což by mělo zpomalit tempo. Posádky tak čeká větší množství hodin v kokpitech a kabinách vozidel. Z hlediska náročnosti rallye s tím pilot sedlčanské stáje nemá problém.

„Čím těžší, tím pro nás lepší,“ usmívá se Macík.

Nová jsou i místa startu a cíle. Soutěž se rozjede severně od Džiddy ze speciálního kempu u městečka Yanbu. Trasa se přiblížík hranicím Ománu a Spojených arabských emirátů.

„Na rozdíl od běžných bivaků tam prý bude možné sehnat prakticky cokoliv. Cíl bude 15. ledna ve městě Damman, což znamená, že trasa povede přes celý Arabský poloostrov od Rudého moře k Perskému zálivu. Bude to jiné a snad i zajímavější,“ myslí si Macík.

Nezvykle bez suverénních Rusů

V tuto chvíli není moc reálné, že by se svými posádkami mohly startovat ruské a běloruské kamiony Kamaz a MAZ. „Bělorusové chyběli už loni, a podle momentální situace by jejich a ruská účast odporovala sankcím uvalené na tyto země, které organizátoři i my respektujeme,“ souhlasí Macík.

Podle něj může být soutěž bez týmů, které v minulých letech kategorii kamionů vládli, zajímavější.

„Rád jsem se s nimi poměřoval a jestli nepojedou, bude to ze sportovního hlediska škoda. Bez nich budou na vítězství pomýšlet i posádky, které by jinak o první trojce nemohly ani uvažovat. V tom případě to bude možná větší výzva a řežba než dřív,“ předpokládá.

Od roku 2000 se stalo jen čtyřikrát, aby kategorii kamionů ovládl někdo jiný než jezdec Kamazu. Ať se jelov Africe, Jižní Americe nebov Arábii, převaha ruské stáje byla díky nadupanému rozpočtu i propracované týmové taktice zřejmá.

Franta se vrací na start

A co čeká tým Big Shock! Racing v nadcházejících měsících před účastí Rallye Dakar? Přípravy běží na plné obrátky. Posádku, kterou vedle Macíka tvoří navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda, se těší na blížící se letní rallye.

„Pro Dakar staví mechanici sedlčanského centra MM Technology nový vůz Iveco. Hotový by měl být na přelomu srpna a září a vyzkoušet ho chceme v říjnu na Rallye du Maroc. Před tím se ale ukážeme na dvou menších soutěžích. První bude červencová Rally Baja Aragon a v srpnu Baja Poland. V prvním případě vyrazíme s kamionem Franta,“ prozrazuje Macík.

To může být trochu překvapení, protože Franta je kamion starší generace. „Je to poslední Liaz, který jsme mohli postavit. Vybrali jsme ho na rallye, kde nebude velký tlak na výsledek. Pochopitelně ale uděláme všechno proto, abychom vyhráli i s Frantou. Stále na to má, ale je to technicky úplně jiný vůz než iveco s automatem. Fanoušci to ale jistě přivítají,“ těší se Macík.