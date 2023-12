Nejdřív válčil s motorkářskou elitou. Jeho rozlet a útok na elitní desítku na Rallye Dakar však v roce 2016 přibrzdila jedna vážná nehoda a o dva roky později druhá zastavila. Ondřej Klymčiw přišel málem o život. Byl těžce pochroumaný, ale vylízal se z toho. Dokázal se vrátit, byť ‚jen‘ do doplňkové kategorie Dakar Klasik určené pro historické vozy. Letos ji pojede počtvrté.

Zřejmě na poslední dakarskou výzvu se Ondřej Klymčiw vydá s cílem nabídnout pomoc jinde | Foto: se svolením Ondřeje Klymčiwa

Soutěží se podle odlišných pravidel a jede se po méně náročné trase než ostrá rallye. I tak se Klymčiw zviditelnil, když na pouštním maratonu premiérově představil mladoboleslavskou značku. Své dakarské dobrodružství nyní hodlá v Saúdské Arábii s vozem Škoda 130 LR uzavřít.

Loučení vyšperkuje tím, že díky svému projektu Škodovkou na Dakar podpoří lidi s poškozením míchy.

Před sebou má celkově osmý dakarský start a při něm se pokusí vydělat finance pro Centrum Paraple. „Symbolizuje i můj životní příběh. Bude to nejspíš také vyvrcholení mé i škodovácké účasti na Dakaru,“ vyprávěl osmatřicetiletý jezdec, po jehož boku usedne navigátor Josef Broš.

„Osobně vděčím své fyzioterapeutce, že po vážném zranění chodím, Škodovce zase za to, že mi pomohla vrátit se na Dakar i do normálního života,“ pokračoval bývalý elitní závodník, jehož dakarským rekordem v jedné stopě bylo v roce 2017 dvanácté místo.

V lednu chtěl jet Klasik původně s toyotou, aby si poslední Dakar užil, protože by to bylo bezproblémové svezení. Jenže přede dvěma měsíci se všechno obrátilo naruby. „Zrodil se tento šílený nápad,“ poznamenal Klymčiw, který bude pro Paraple získávat peníze od sponzorů a fanoušků.

Odměna za odjeté kilometry

„Budou mě odměňovat za odjeté kilometry. Princip je v tom, že každý den budu mít svého sponzora. Když ujedu například 300 kilometrů, na konto centra se připíše 30 tisíc,“ vykládal jezdec, jenž své karamboly odnesl zlomeninou pánve a o dva roky později si rozdrtil čtyři obratle.

Další bonusy může Centrum Paraple získat, když posádka splní určité úkoly. „Třeba si obarvím vlasy na červeno, nebo budu celý den mlčet,“ prozradil s úsměvem chlapík se závodnickým srdcem. „Vždycky jsem cílil na první místo, ale myslím, že když trošku uberu na ambicích, dobře ro dopadne. Top 5 by mi mělo stačit,“ pousmál se.

Je ve věku, kdy motorističtí vytrvalci mají před sebou ještě velké plány. Jenže tímto směrem se dobrodruh z Řečan nad Labem už nedívá. „Stalo se mi, že i v kategorii Klasik jsem se začal chovat jako v dobách, kdy jsem se rval nejlepšími motocyklisty. Zajímal mě jen výsledek, a když nepřišel, tak mě to frustrovalo,“ líčil.

„A to mě vlastně přivedlo k nápadu, abych začal spolupracovat s Centrem Paraple. V životě je někdy dobré ubrat a třeba nabídnout pomoct jinde. Když to klapne, a já věřím, že ano, budu to brát jako největší výhru v kariéře,“ uzavřel Klymčiw.