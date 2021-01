Na Rallye Dakar začal psát Klymčiw novou kapitolu. Šance se naskytla zavedením kategorie Klasik, určené pro veteránské vozy vyrobené před rokem 2000. Po těžké nehodě v roce 2018 ostatně musel na pekelné tempo motocyklů zapomenout.

„Rozdíl byl veliký. Navíc kvůli covidu nebyla šance nic vyzkoušet, ale líbilo se nám to moc. Jedním slovem to bylo skvělý,“ vyprávěl pětatřicetiletý jezdec, s nímž se vytrvalostní soutěže zúčastnil v pozici navigátora Petr Vlček, rovněž motocyklista s dakarskými zkušenostmi.

Jako motorkář dokončil Ondřej Klymčiw Dakar v roce 2017 na výborném jedenáctém místě. Letos v Saúdské Arábii ale bylo všechno jinak. „Veteráni“ sice částečně jeli po stejné trati jako soutěžní vozidla, ale nezávodili. Jednalo se o takzvanou jízdu pravidelnosti, v níž česká posádka obsadila konečné devatenácté místo.

„Já jsem ale závodil. Snažil jsem se o co nejlepší výsledky,“ přiznal motoristický nadšenec z Řečan nad Labem.

Z motoru se ozývaly obrovské detonace

„Škodovka si vedla výborně, i když se tento model asi nikdy v pouštních podmínkách neobjevil. Materiál proto dostával poměrně zabrat, což se později projevovalo, ale auto myslím obstálo nad očekávání dobře. Stávaly se drobnější věci, které doladíme, aby nás za rok už nepotkaly,“ prohlásil Klymčiw.

Největším problémem se v ropné mocnosti nestala mračna písku, ale nekvalitní palivo. „Motor běžel, i když jsme vymáčkli čudlík. Palivo – nebudu říkat benzín – nepotřebovalo k zážehu ani jiskru od svíčky. V motoru hořelo, jak chtělo, a docházelo k obrovským detonacím. Tohle ale postihlo i ostatní,“ popisoval trable.

Jízda s historickou škodovkou vzbudila u veřejnosti obrovský zájem. „Hrozně si vážím, že to lidi bavilo. Ohromně nás podporovali a fandili. Jsem za to moc rád, protože to je obrovská odměna pro kolegy, kteří se soukromého projektu zúčastnili. Je to i důkaz, že se všechna vynaložená práce, energie i peníze vyplatily,“ vykládal závodník.

Mezi spoustou ohlasů nezapadly gratulace od mladoboleslavského výrobce, který se na účasti vozu s okřídleným šípem ve znaku nepodílel. „Líbilo se jim to, ale ještě se nenaskytla možnost si se škodováky sednout ke stolu a zkusit něco společného vymyslet,“ pokračoval Ondřej Klymčiw.

„Věřím, že nám s projektem nějakým způsobem pomohou. Odhaduji, že jejich taktikou je nechat jednotlivce, aby se sám projevil, a když uspěje, tak se potom zapojí. V této fázi už to pro ně má smysl,“ sdělil svou vizi.