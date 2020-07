Jeho navigátorem bude další dakarský motocyklista Petr Vlček. „Dakar se dá buď milovat, nebo nenávidět. Já jsem ale závodník tělem a duší. Jsme přihlášení a udělám maximum, abychom dojeli do cíle,“ slibuje bývalý motorkář.

Rallye Dakar dojel pilot z Řečan nad Labem nejlépe v roce 2017 na 11. místě, ale také prožil dva velice těžké pády. Po nehodě v roce 2018 byl v ohrožení života a s vážnými zraněními ležel několik měsíců v nemocnici.

Nápad, že by se mohl po třech letech zase objevit mezi jezdci na Rallye Dakar, prý přišel před dvěma týdny jako blesk z čistého nebe. Následně oslovil dakarského veterána Jiřího Moskala, který v úvodních afrických ročnících několikrát bojoval s kamionem Liaz, a někdejšího šéfa týmu Škoda Motorsport Jiřího Kotka.



„Během týdne bylo rozhodnuto, že do toho půjdeme, a přípravy se rozběhly naplno. Na konci srpna by auto mělo být připravené na testování. Bude mít vyztuženou karosérii, aby vydrželo náročné pouštní podmínky,“ líčí Klymčiw.

Crowdfundingová kampaň

Zatím však nemá nový projekt finančně pokrytý a spoléhá se na crowdfundingovou kampaň na Hithitu. „Věřím, že se nám podaří oslovit fanoušky. Na stavbu auta by bylo potřeba vybrat asi tři čtvrtě milionu korun,“ vypráví pětatřicetiletý závodník.

„Mám představu, že by v tom lidi jeli s námi. Jsem patriot a hrdý na to, že jsem Čech. Máme u nás skvělé lidi s výbornými nápady. Bylo by super, kdyby se cítili součástí něčeho historického,“ naráží otec dvou synů na skutečnost, že se bude jednat o vůbec první start vozidla Škoda na Dakaru.



Pomůže dakarskému dobrodruhovi s uskutečněním odvážného projektu mladoboleslavská automobilka?