„Tým fungoval skvěle, Aliyyah s Yasmeen se bavily o závodění s borci, kteří mají doma celkem devět beduínů,“ pochvaloval si šéfkonstruktér týmu Buggyra Racing David Vršecký.

Obě dívky podstoupí dakarskou misi v roce 2023 po dovršení osmnácti let. První letošní kemp v poušti dcerám majitele stáje Martina Koloce vyhovoval, nerozhodilo je ani každodenní vstávání ve 3:45.

„Kolik holek může říct, že se honily auty po poušti a mentory jim přitom dělali vítězové Rally Dakar a bývalý pilot F1. Škoda jenom, že se muselo končit už v deset hodin dopoledne,“ litovala Yasmeen. „Byly to neuvěřitelné dva týdny. Ježdění v poušti jsem si užila,“ doplnila Aliyyah, která se z Dubaje přesunula do francouzského Nogara na závod tahačů.

O dramatické situace nebyla nouze, o jednu z nich se zasloužil dakarský veterán Josef Macháček, který hodil svůj Can-Am DV21 na boudu. „Data i pocity hovoří jasně, posouváme se neustále kupředu. Je pravda, že jsem v rámci experimentu vyzkoušel nový styl ježdění a nějak to nevyšlo. Prostě jsem zašlápl brzdu a za zlomek sekundy konstatoval, že jsem měl přidat plyn,“ poznamenal úřadující dakarský šampión. „Ale o tom je závodění. Proletěl jsem se, další den bylo všechno v pořádku.“

Zdroj: Youtube

Tomáš Enge se do pouště vrátil po několika měsících, první testování proběhlo ve stádiu rozkoukávání. „Naštěstí pořád funguje to, že jedeš, někam to pošleš a čekáš, co bude. Je vidět, že jsme se po Dakaru vydali správnou cestou, posun je zřejmý,“ uznal.

Pro Ignacia Casaleho se dubajské testování rovnalo premiéře s Tatrou Phoenix osazenou automatickou převodovkou. „Absolutní spokojenost, věděl jsem, že Tatra bude rychlá, netušil jsem ovšem, že se bude jednat o tak razantní zrychlení,“ hodnotil trojnásobný šampion kategorie čtyřkolek. „Nejsem ani zdaleka příznivcem silných slov a prohlášení, ale v lednu na tom budeme v Saudské Arábii hodně dobře.“

Přestože hloubková analýza dat bude teprve následovat, hovoří David Vršecký o nejlepším a nejefektivnějším pouštím testování. „Pravda, Ignacio s kamionem nestačil v dunách ani holkám, ale v pohodě to rozchodil,“ smál se Vršecký. „Jasně, určitě objevíme něco k vylepšení, ale víme, že jsme se dva roky opravdu někam posunuli. Ostatně, bez toho by to nešlo, i když se to někomu nemusí líbit, realita je taková, že závodíme proti továrnám. Ale těch my se nebojíme.“