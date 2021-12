Ano, je to už nějaký ten pátek. Od té doby si titul mistra světa v královské motoristické disciplíně propachtoval Lewis Hamilton, s výjimkou sezony 2016, kdy trofej (nepříliš ochotně) přenechal stájovému kolegovi Nicovi Rosbergovi. Jenže časy se mění a letos se konečně objevil vyzyvatel, který má reálnou šanci utnout sérii suverénního Hamiltona.

Nizozemský hazardér Max Verstappen z Red Bullu vede dva závody před koncem šampionátu pořadí jezdců o osm bodů před britským mocnářem a teoreticky si může už tuto neděli zajistit své premiérové vavříny mistra světa.

Žádná one man show

„Nic není hotové, ještě je před námi spousta závodění. Dám do toho vše,“ hlásí Verstappen před Velkou cenou Saúdské Arábie (jede seo tomto víkendu vůbec poprvé). Po ní už je na programu pouze závěrečné klání v Abú Zabí. V sázce je vše, drama vrcholí. Tak vypjatou a napínavou bitvu o titul formule dlouho nepamatuje. Konečně nejde o poněkud unylou one man show, miliardový kolotoč F1 zase baví masy diváků.

Zdroj: Youtube

Verstappen už delší dobu platí za lídra nastupující generace závodníků. Za obří, byť zároveň trochu nevycválaný talent. Jezdí na hraně (někdy za hranou) rizika, jeho úcta ke zkušenějším sokům se limitně blíží k nule. Letos ovšem dokázal – s nemalou pomocí šikovných inženýrů z Red Bullu – svou nespoutanost a agresivitu přetavit ve skvělé výsledky. „Je velmi rychlý a s přibývajícím věkem bude lepší a lepší,“ myslí si o svém vyzyvateli Hamilton.

Není ale fandou Verstappenova bezohledného hazardérství. „Není to první soupeř s podobnými způsoby, proti kterému jsem kdy jezdil. Já jsem ale vždycky chtěl být tím nejčistším jezdcem a vyhrávat díky rychlosti, tvrdé práci a odhodlání. Aby nikdo nemohl zpochybnit to, co jsem dokázal.“

Kdo ustojí tlak?

A Hamilton toho dokázal hodně: v šestatřiceti letech je sedminásobným mistrem světa. Pokud získá osmý triumf, předhoní německou legendu Michaela Schumachera a potvrdí svou pozici nejúspěšnějšího pilota F1 všech dob (s porcí 102 vyhraných závodů překonal „Schumiho“ už dávno). Teď ale čelí výzvě, jaká před ním už dlouho nestála.

Co říkají počty? Verstappen se v neděli na městském okruhu v Džiddě stane mistrem světa, získá-li o osmnáct bodů víc než Hamilton. Tedy: pokud vyhraje s nejrychlejším kolem závodu, a Brit bude nejlépe pátý, nebo pokud vyhraje bez nejrychlejšího kola a Hamilton obsadí šestou (nebo horší) příčku. Verstappen si teoreticky může dovolit skončit i druhý, pak by ale jeho sok musel skončit buď devátý (s nejrychlejším kolem pro Nizozemce), nebo mimo bodovaná místa. Variant se nabízí celá řada.

Zatímco pro Verstappena mluví bodový náskok, Hamiltonovi přihrává fakt, že Mercedes je poslední dobou rychlejší než Red Bull a obhájce titulu má navíc mnohem bohatší zkušenosti s takhle vypjatými momenty a ježděním pod obřím tlakem.

Bude to hrát roli? „Na zkušenostech tolik nezáleží,“ tvrdí Verstappen s tím, že trať v Džiddě je nová pro všechny. To je pravda, možná se však nizozemský mladík jen snaží okázale předváděným sebevědomím zahnat obavy.

Kolize a konspirace

Faktem je, že po prvních devíti letošních Velkých cenách vedl šampionát o víc než 30 bodů. Pak ale (po kolizis Hamiltonem, který si následně i přes penalizaci dojel pro výhru) nedokončil závod v Silverstonu a v boji o titul začalo přituhovat.

Dva hlavní favorité si nic nedarovali: v Monze došlo k další hojně diskutované srážce, v Brazílii se rozverně pošťuchovali kolo na kolo. V Red Bullu navíc moc nechápali, odkud se bere až zázračné zrychlení Mercedesu ve druhé polovině sezony. Vyrojilo se hned několik konspiračních teorií, třeba o nedovolené úpravě zadního křídla či o ilegálních kejklech s volantem.

Zdroj: Youtube

„Silně se mi zdá, že dělají něco, co se nesmí,“ rozčiloval se Maxův otec Jos Verstappen, sám bývalý pilot F1. „Ze záběrů je jasně vidět, že něco není v pořádku. Takové ohromné zrychlení mezi dvěma závody? Tomu nevěřím,“ zlobil se po Hamiltonově brazilském vítězství.

Po následujícím Britově triumfu v Kataru se opět spekulovalo o podezřelém křídle, nervy tentokrát vytekly i šéfovi Red Bullu Christianu Hornerovi. „Vidíte duchy,“ reagoval Mercedes na řeči o údajných pochybných manýrách.

Málo platné, právě výhry v uvedených dvou závodech přiblížily Hamiltona na dostřel. Pro připomenutí: Verstappen byl v Brazílii i v Kataru druhý. A napětí by se teď dalo krájet…

Vzhledem k tomu, že městský okruh v Džiddě má sice 27 zatáček (nejvíc v šampionátu), ale je prý až překvapivě rychlý, i zde se dá očekávat mírná převaha Mercedesu. Verstappen by ovšem se svým monopostem raději skončil na dně Rudého moře, než aby na trati komukoli uhnul.

Sesadí Hamiltona z trůnu?