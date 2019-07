Významného ocenění sportovní úrovně závodního víkendu OMV MaxxMotion NASCAR Show, který na konci června uspořádal mostecký autodrom, se nyní dočkali jeho organizátoři. Přítomní komisaři Mezinárodní automobilové federace (FIA) v závěrečné zprávě akci vyhodnotili jako velmi vydařenou, a to i s poukazem na extrémně horké počasí. Za pozitivní označili zejména kompetentnost zaměstnanců sportovního odboru autodromu, jejich bezproblémovou komunikaci s činovníky a precizní a včasné předávání všech důležitých informací týmům a jezdcům.

Evropská série NASCAR měla v Mostě premiéru. | Foto: Autodrom Most

Bezchybná organizace každého závodního víkendu i komerčních a agenturních akcí je podle sportovního ředitele společnosti Autodrom Most Jindřicha Hrnečka prioritou všech pracovníků. „V drtivé většině jsou ohlasy komisařů, týmů i jezdců kladné. Svědčí o tom i skutečnost, že se k nám promotéři po zkušenosti z premiérového závodu vrací. Nyní je to ale poprvé, kdy jsme obdrželi písemné hodnocení přímo z míst nejvyšších, tedy od komisařů FIA. Velmi si vážíme jeho pozitivního vyznění, zároveň je to pro nás velký závazek,“ uvedl.