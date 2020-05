Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Sebastian Vettel se nedohodl na nové smlouvě s Ferrari a po sezoně, která kvůli pandemii koronaviru stále neodstartovala, ve slavné stáji po šesti letech skončí. Italský tým o tom informoval na svých internetových stránkách.

Pilot stáje Ferrari Sebastian Vettel během testů na okruhu Montmelo v Barceloně. | Foto: ČTK

Vettel přišel do Ferarri v roce 2015 z Red Bullu, kde se stal čtyřikrát mistrem světa. Snil o tom, že napodobí slavného krajana a idol Michaela Schumachera, jenž s týmem vybojoval pět ze svých sedmi titulů, ale to se mu zatím nepovedlo. Jeho nejlepšími výsledky byla druhá místa z let 2017 a 2018.