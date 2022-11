Velmi zajímavý byl na okruhu Phillip Island sobotní závod. König se totiž v jednu chvíli dostal na třetí místo (!). Bylo to však v době, kdy na osychající trati zajížděli závodníci do boxů na výměnu gum. „Ani jsem to nevěděl, že jsem v ten moment třetí,“ zmínil člen týmu Orelac Racing, který nakonec dojel do cíle devatenáctý.

„Na začátku jsem se hodně dostával do soubojů, a to mě bavilo. Chtěl jsem, aby se závod odjel na mokrém asfaltu. To se ale nestalo,“ smutnil König. Český závodník se však rozhodl ještě pokračovat s původními pneumatikami. Nebyl sám, Brit Smith, který se v tu chvíli vyhříval na prvním místě, dojel nakonec dvanáctý.

„Když jel na třetím místě a všichni zajížděli pro suché gumy, tak jsem si přál jako nikdy, aby ještě sprchlo,“ přiznal s úsměvem jezdcův manažer Miloš Čihák. „Oliverovi ukazovali v týmu box o tři kola dřív, ale rozhodl se, jak se rozhodl.“

On sám nejlépe ví, že i kdyby si mokré pneumatiky nechal, na body by to asi stejně nevyšlo. „Podle propočtů by mě dohnali, bohužel,“ říkal. Ani v neděli nebyly podmínky optimální. Trať sice byla suchá, ale každou chvíli mohlo zapršet.

König se držel kolem devatenáctého místa. „Začátek se mi nepovedl, od druhého kola jsem měl nějaký problém s výfukem. Uvažoval jsem, že zastavím. Když jsem ale viděl, že se nic zásadního kromě zvuku neděje, rozhodl jsem se, že budu pokračovat,“ vykládal.

Závěr uspíšila hromadná havárie

Pak začal zajíždět rychlejší časy. V desátém kole se už dostal na sedmnáctou příčku, ve třináctém pak předjel Argentince Mercarda a byl na čele skupinky, která usilovala o 16. místo. A český jezdec dál zrychloval a přibližoval se dalším soupeřům.

Tři kola před koncem byl však závod ukončen po těžké havárii Ira Lavertyho a König se tak posunul na 14. místo. „Mám z těch bodů radost, měl jsem ale trochu štěstí, protože dva jezdci havarovali. Doufám, že budou v pořádku,“ prohlásil.

Na špičku udržoval odstup kolem čtyřiceti vteřin. „Oliver opět prokázal, že do elitní třídy opravdu patří. Byl to jeho nejlepší závod sezony. Vybojoval si to,“ dodal Čihák.