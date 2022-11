Salač o druhém místě: Věděl jsem, že na mokru mám větší šanci na lepší výsledek

Český jezdec figuruje v tabulce MS superbiků na 28. místě. V letošní sezoně je však jezdecká konkurence obrovská. Například mnohem zkušenější Leandro Mercado z Argentiny má body dva. „Rád bych v Austrálii bodový zisk rozšířil a posunul se pořadím,“ vyhlásil König.

Hrozbou může být vítr

Jeho patnácté místo v minulém víkendu vyvolalo ohlas. „Až mě to samotného překvapilo. Ohlasy byly pozitivní, i když šlo vlastně jen o bodík, tak to hodně lidem udělalo radost. Děkuji všem, co mě podpořili. Moc si toho vážím,“ vzkázal letošní nováček nejvyšší kategorie.

V Austrálii se byl projít po trati a má za sebou dva tréninky. Skončil v nich dvakrát devatenáctý a na čelo ztratil 2,3 vteřiny. „Dostal jsem nějaké rady od Jonathana Ree,“ zmínil šestinásobného mistra světa. „A poradilo mi víc lidí. Je to rychlá a krásná trať. Jen klokany jsem ještě neviděl.“

Jedinou hrozbou je počasí, konkrétně vítr. „Ukrutně tady fouká, což bude dělat problémy zejména v cílové rovince. Tam jezdci dosahují rychlosti kolem 300 km/h. Při takových poryvech větru to nebude nic jednoduchého. Uvidíme,“ upozornil manažer Miloš Čihák.

„Přáli bychom si, aby zopakoval výkony z Indonésie,“ pokračoval Čihák, který bude jednat o Königově budoucnosti v šampionátu. „Po víkendu by mělo být jasno,“ dodal.