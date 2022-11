„Spadl ze mě stres. Rozhodně jsem nechtěl být prvním jezdcem historie, co jako stálý účastník nezíská ani bod. Potěšil mě ale celkový progres víkendu. Mám velkou radost, asi si udělám tetování,“ povídal s úsměvem jezdec z týmu Orelac Racing, jehož za týden ještě čeká poslední díl MS v Austrálii.

Blízko prvního bodu byl český jezdec v sedle motocyklu Kawasaki už v sobotu, když na něj na šestnáctém místě ztrácel 1,2 vteřiny. V neděli na okruhu v Mandaliku prokazoval rychlost od prvních kol. V začátku se totiž pohyboval na sedmnáctém a šestnáctém místě.

Za sebou nechal Japonce Nozaneho a Ira Lavertyho, se nímž sváděl v sobotu řadu soubojů. „To bylo důležité, protože on je velmi rychlý, ale v zatáčkách mě většinou brzdil. Je těžký ho předjet,“ líčil český závodník, který zajížděl výborné časy na kolo a držel se do dvou vteřin na špičku.

Před sebou pak měl Argentince Mercada. „Nejdřív jsem ho musel dohonit. Pak se mi ho podařilo předjet, jenže jsem byl moc dlouhý a vrátil mi to. Ke konci udělal chybu, díky tomu jsem se dostal na patnácté místo,“ popsal König, který tak vybojoval své nejlepší umístění v superbikovém šampionátu.

Oslavy za cílem

V cíli se objímal jak se členy španělského týmu Orelac Racing, tak se svým manažerem Milošem Čihákem. „Jsem nadšený, je to úplná pecka. Oliver si to zasloužil, vybojoval si to. Udělal další krok. Hlavně ztráta 44 vteřin na vítěze je neuvěřitelná,“ vykládal spokojený Čihák.

König svůj první bod v elitním motocyklové sérii věnoval právě Čihákovi. „Z toho mám také radost. Takový výsledek se mi totiž v minulosti nepovedl. Jednou jsem jel patnáctý a v posledním kole mi došel benzín. To on moc dobře ví,“ popisoval Čihák, který pomáhal přestupu Königa do elitní třídy.

„Když sem Oliver přecházel ze slabší kubatury, hodně lidí si ťukalo na čelo. V Indonésii ovšem dokázal, jaký je pilot, a že sem patří. Tenhle výsledek mu dodá sebevědomí, už ho bude mít navždy zapsaný,“ dodal manažer.