Jedna pozitivní věc by se v sobotu přece jen našla – König se při jízdě na Kawasaki ZX-10RR cítí lépe než při prvním závodě ve španělském Aragonu. „Fyzicky to bylo o dost lepší. Trať je tedy náročná a ještě do toho foukal vítr. Cítím se lépe, ruka je dobrá. Už mě limitují jenom trochu záda,“ prohlásil český závodník, který si před sezonou v tréninku zlomil ruku.

Ve skupince mě to bavilo, musím ale posílit ruce, říká König po prvním víkendu

V kvalifikačním superpole skončil na 23. místě se ztrátou více než 4 vteřin a odstartoval tak z této pozice. Ze začátku závodu se držel ve skupince. König bojoval o zejména s Malajcem Hafizhem Syahrinem a s Luca Bernardim ze San Marina.

„Ten mě nakonec předjel a začali mi podjíždět,“ popsal König, který do cíle dojel na 21. místě ze ztrátou 1 minuty a 12 vteřin.

Ponaučení do dalšího dne

„Z mého pohledu se závod nevyvíjel dobře. Na začátku jsem nebyl schopný využít toho, že jsem měl před sebou jezdce a nové pneumatiky. Rychlé kola jsem zajížděl až ke konci. Takhle by to být nemělo. Beru si z toho ponaučení do dalšího dne.“

Nedělní superpole race začíná od 11:00, závod pak od 15: 15.