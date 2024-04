Pořád je talentovaným jezdcem, i když nyní musí vzít za vděk nižším levelem. Po dvou kompletních sezonách v mistrovství světa superbiků se Oliver König stěhuje do mezinárodního mistrovství Německa silničních motocyklů (IDM).

Oliver König | Foto: se svolením Orelac Racing Movisio

V něm se chce Oliver König prosadit a dojíždět v nejlepší desítce. Spolu s Rusem Vladimirem Leonovem bude závodit za tým Hertrampf Racing Ducati.

Seriál IDM začíná v květnu v Sachsenringu, v červnu sedmidílný šampionát zavítá do Mostu. „Těším se moc, protože německý šampionát má kvalitu. Jsou tam rychlí jezdci se zkušenostmi z vytrvalostního šampionátu, superbiků, nebo z mistrovství světa. Konkurence je velká,“ prohlásil König, jehož čeká seznamování se strojem značky Ducati.

Pražský rodák je prvním jezdcem motocyklové historie, který do superbiků přešel z nejslabší třídy Supersport 300. Na litrové motorce dokázal urvat 14. a 15. místo, pětkrát dojel do cíle jako šestnáctý. V minulém roce na body nedosáhl. I když nabídku na setrvání ve WBSK obdržel, nepodařilo se sehnat potřebné finance.

Oliver König na archivním snímkuZdroj: Ivana Roháčková

„Vyjednat místo se nepovedlo ani v nižší třídě Supersportů. Zároveň nám přišlo škoda, aby Oliver přecházel na slabší motorku. Proto jsme kývli na IDM, kde pojede ve třídě superbiků. S týmovým šéfem panem Hertrampfem máme hodně podobných pohledů na závodění,“ upřesnil jezdcův manažer a šéf týmu Movisio Racing Miloš Čihák.

Podle něj se má König na litrové motorce stále co učit. A pokud předvede určitý progres a zajímavé výsledky, rád by se do šampionátu superbiků se svým svěřencem vrátil. „Možnosti určitě jsou, je to našim cílem,“ doplnil Čihák.

Divoká karta v Mostě?

V IDM by se König rád pravidelně pohyboval v první desítce. Hlavně chce absolvovat závody v chumlu soupeřů, naučit se s litrovou motorkou vyhrávat souboje. „Chci tam předvést své nejlepší výkony, dostávat se do kontaktu se soupeři. Budeme v novém týmu a na nové motorce. Uvidíme, jak na tom budeme po prvních závodech,“ pravil.

Zároveň je však možné, že se König objeví na domácí trati v Mostě i v rámci mistrovství světa superbiků. „Chceme tam jet na divokou kartu. Je to v jednání, ale uvidíme, v jaké kategorii to bude možné. Trať moc dobře znám a většinou se mi na ní dařilo,“ uzavřel dvaadvacetiletý závodník.