Zůstane Oliver König v superbicích? Posvětit to musí velký komerční partner

Dny napětí teď prožívá motocyklový závodník Oliver König, který má za sebou druhý rok účinkování v mistrovství světa superbiků. To, jestli na jaře vyjede do třetího, však zatím není jisté. Pražský rodák, který dosud jezdil za španělský tým Orelac Racing a letos vyšel bodově naprázdno, už do jeho sestavy nepatří. Nyní začalo vyjednávání o Königově budoucím angažmá.

Oliver König už v zelených barvách stáje Orelac Racing jezdit nebude | Foto: Orelac Racing Movisio