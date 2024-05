Zůstává v kategorii superbiků. Jenže místo mistrovství světa, v němž se Oliveru Königovi v posledních dvou letech nedařilo, vyzkouší německý šampionát IDM. Nejdřív se v něm však musí zabydlet, stejně jako v týmu Hertrampf Racing.

Pět zastávek má šampionát v Německu. Začíná se tento víkend na Sachsenringu, v kalendáři jsou i tradiční okruhy jako Nürburgring nebo Hockenheim. Jeden díl zavítá do Mostu a jeden do nizozemského Assenu. Závodní víkendy začínají pátečními tréninky, v sobotu se pojede kvalifikace a v neděli dva ostré závody.

„Dvě sezony v superbikovém šampionátu nebyly takové, jak jsme si představovali. Nyní začíná nová kapitola mého závodnického života. Přecházím o stupeň níž, ale v německém šampionátu by měly být pro mě podmínky o dost lepší. Motorka a veškerá technika jsou nové. Tým přechází ke značce Ducati a na ježdění v sedle italského stroje jsem moc zvědavý,“ prohlásil dvaadvacetiletý student druhého ročníku vysoké školy Newton Univerzity.

Jaká vás čeká v IDM konkurence?Startují tam kvalitní jezdci. Potkám se tam s bývalými účastníky klasického mistrovství světa i s jezdci ze šampionátu vytrvalostních závodů. Vím, že vepředu bude asi deset hodně rychlých kluků. Určitě se nejedná o podřadný šampionát. Naopak úroveň a prestiž šla v posledních letech nahoru a uspět tam nebude nic jednoduchého.

V čem se liší motocykl Ducati od kawasaki, na níž jste jezdil v mistrovství světa?

Motorka je o dost jiná než ta, na níž jsem dosud jezdil. Je to trochu jiná specifikace. Ze začátku se budu muset naučit s novým strojem zacházet.

Máte za sebou první testy, co vám prozradily?

Zvládli jsme je s týmem takřka bez technických problémů, najezdil jsem spoustu kilometrů a to je určitě pozitivní. Víme však, že ideálně nastavit novou motorku během pár desítek hodin před prvním závodem nebude snadné. A kdybych měl ohodnotit své výkony, tak úplně spokojený být nemůžu.

Větší prostor na odpočinek a přípravu

Ambice pro první závody tedy zřejmě nejsou příliš vysoké…

Mám představu, že bych nejdřív chtěl jezdit okolo desátého místa, a pak se postupně zvedat. Doufám, že se s dukatkou rychle skamarádím že nám to spolu půjde. (usmívá se)

Seriál se skládá ze sedmi zastávek, není jich proti MS málo?

Závodů je míň, ale na druhou stranu jsem rád, že nebudu muset tolik cestovat a budu mít větší prostor na odpočinek, přípravu a trénink. Věřím, že tak by mi to mohlo vyhovovat.

V týmu budete mít staršího kolegu, kterým v Německu závodící Rus Vladimir Leonov. Co to pro vás znamená?

Doufám, že si budeme pomáhat, vytvoříme silnou dvojku a potáhneme za jeden provaz. Považuju to za výhodu, jelikož stájového kolegu budu mít poprvé po čtyřech letech. I na tuto změnu se těším, protože v rámci týmu dochází v výměně dat a informací, což je při trénincích a kvalifikacích vždycky super.

V zimní přípravě jste prodělal dvě zranění. O co šlo a jak jste na tom těsně před startem?Byly to dva pády. První se mi přihodil při tréninku na motokrosové motorce. Natloukl jsem si nohu, ale byla to hlavně svalová záležitost. Lékaři mi ze stehna vytáhli 70 mililitrů krve, což není úplně málo, a musel jsem si dát měsíc klid. Pak přišel karambol na silniční motorce. Odnesl jsem ho zlomenou klíční kostí a to si vyžádalo operaci. Proto jsem toho v zimní pauze moc nenajezdil. Hlavní však je, že teď jsem stoprocentně v pořádku.

Dáváte si do sezony nějaké cíle?

Hrozně nerad předem nahlas vyhlašuju, jak budu závodit. Jedu nový šampionát, musím se v něm zorientovat, poznat jeho kvalitu a sžít s novým motocyklem. Až pak mohu mluvit konkrétněji. Hlavně musím pořádně zabrat, abych byl co nejdřív konkurenceschopný a přišel očekávaný progres. To nic nemění na tom, že se na první závody moc těším.

