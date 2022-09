Minulý závod na severočeském okruhu pražského rodáka hodně bolel. Závodil tam totiž se zlomeninou nohy, když si při pádu v Superpole Race způsobil trojitou frakturu kůstky v nártu. „Čtrnáct dní jsem musel chodit o berlích. Pak jsem nohu pomalu zatěžoval, ale už by to mělo být dobrý,“ vzkázal jezdec španělského týmu Orelac Racing. V pátek ho v Magny-Cours čekají tréninky, v sobotu a v neděli pak ostrý závodní program.

König má po pádu tři zlomeniny. Chodí o berlích a nechápe, jak mohl závodit

Ve Francii začíná druhá část sezony, v níž je během šesti závodních víkendů ve hře spousta bodů. König je odhodlaný a chce se poprvé zapsat do tabulky MS superbiků. To je hlavní cíl. V Mostě vybojoval dvakrát šestnácté místo, to znamená, že za body zaostal tím nejtěsnějším rozdílem.

Nejednalo se o prkotinu

„Zpočátku jsem si myslel, že to s nohou bude prkotina. Když jsem se ale v pondělí ráno po závodech probudil, nemohl jsem chodit,“ vzpomínal König, který se léčil i v kryosauně. „Doktor mi řekl, že se noha mohla dát do sádry. Šlo o tříštivou zlomeninu,“ líčil nováček v MS superbiků.

Zraněnou končetinu už minulý týden zatížil na testech v Barceloně, kde za dva dny najezdil 112 kol. „Cítil jsem se dobře, jen jsme museli na motorce trochu uříznout stupačku, abych nestál na té hlavičce, ale uprostřed. Jak jsem totiž vyjel, tak jsem kvůli bolesti nemohl pořádně zatlačit na špičku. Pak už to ale šlo,“ popisoval komplikace König, který si v této sezoně přivodil už třetí zlomeninu.

Staněk bojuje o titul ve formuli 3. O všem rozhodne oblíbená Monza, říká

Nyní ho čeká pořádná porce závodů. Podívá se i do zámoří - do Argentiny, Indonésie nebo Austrálie. „Rád bych už získal první mistrovský bod a hlavně si ho vybojoval po pěkném souboji s konkurencí. Ta je letos extrémně silná,“ poznamenal.