Enge o Schumacherovi: Na roštu mi podal ruku a popřál hodně štěstí při debutu

Ale měl možnost osahat si i závod mistrovství světa superbiků. Loni totiž dostal nabídku, aby naskočil v Indonésii do posledního dílu sezony na novém okruhu Mandalika. Sice tam neprojel cílem, ale změřené časy byly pro přestup rozhodující.

Nejlepší dárek pod stromeček

Oliver König si tak užil pěkné Vánoce. „Zprávu o superbikovém angažmá jsem se dozvěděl 24. prosince a byl to ten nejlepší dárek pod stromeček, jaký jsem mohl dostat,“ culil se pražský motorkář, který bude nejmladším účastníkem seriálu.

„I když pro mě budou superbiky velkým skokem, dávají mi smysl. S litrovými motorkami si rozumím, cítím se na nich líp a věřím, že přechod zvládnu. Jsou to neuvěřitelně silné a zábavné mašiny,“ vykládal König po podpisu roční smlouvy na tiskové konferenci.

První závod ho čeká až dubnu na okruhu ve španělské Aragonii. Do té doby si alespoň může doléčit zranění pravé ruky z tréninku, ale bude si muset zvyknout i na řadu změn a mnohem silnější motocykl.

Charismatický drzoun se loučí. Jak zbožňovaný idol Rossi změnil svět motorsportu

„Dosud jsem závodil s motorkou o síle padesát koní. Teď ale přesednu na stroj, který jich má dvě stě padesát. Bude to víc o jezdci a jeho závodnickému citu, a o tom, jestli mám koule na to, abych šel na brzdy co nejpozději,“ popisoval.

König se jako stálý jezdec nejvyšší třídy těší na celý patnáctidílný maraton mistrovství světa. Jeho nejoblíbenějším okruhem je britský Donington Park, ale s nadšením přijede na konci července do Mostu, kde ho budou hnát tisícovky hlasivek a dlaní českých fanoušků. „Je to krásná trať, která mě moc baví. A třeba tam zajedeme hezký výsledek,“ přál si.

Každý bod bude dobrý

Mimochodem, pravidelnými účastníky MS superbiků bylo před Königem pět Čechů. Nejvýraznější stopu zanechal Matěj Smrž, jednu sezonu v šampionátu strávil i Karel Abraham.

Současnými hlavními hvězdami šampionátu, který se jezdí na sériových motorkách se závodními úpravami, jsou úřadující mistr světa Toprak Razgatlıoğlu z Turecka a Britové Jonathan Rea, ten je mnohonásobným šampionem, a Scott Redding.

Obrovský krok dopředu. König si v Indonésii vyzkouší mistrovství světa superbiků

První sezona bude pro pražského rodáka pochopitelně těžká a získat nějaký bod bude velkým úspěchem. „Podmínkou smlouvy se španělským týmem bylo, abych si nekladl žádné cíle. Chci se poučit z chyb, které jsem udělal v Indonésii, a postupně předvádět progres, který má smysl,“ přemítal.

„Na litrové motorce se musí každý stále učit. Kdyby si občas škrtnul na bodové místo, bylo by to víc než dobré,“ dodal König.