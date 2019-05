Motocyklový jezdec Jakub Kornfeil tři týdny po zlomenině klíční kosti obsadil sedmé místo v závodě Moto3 na Velké ceně Španělska a zaznamenal nejlepší výsledek v sezoně. Český pilot byl do poslední chvíle ve hře o pódiové umístění, do závěrečného kola vjel na třetím místě, ale po chybě se propadl. I tak vylepšil letošní maximum, kterým bylo desáté místo ze zahajovací Grand Prix Kataru. Druhý český jezdec na startu Filip Salač závod nedokončil.

Marc Márquez. | Foto: Deník / Attila Racek

"Je to velká škoda, protože dneska jsme byli opravdu kousíček (od stupňů vítězů). Na druhé straně jsme si opět dokázali, že na to máme, a je na nás, abychom to potvrdili za dva týdny v Le Mans, kam se moc těším. Moje klička bude zase o něco lepší, takže do toho dám všechno," uvedl Kornfeil v tiskové zprávě.