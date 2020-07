Volné místo u malajské stáje WithU Motorsport nakonec obsadí Jakub Kornfeil z Rohatce na Hodonínsku, jenž před necelým půlrokem ukončil kariéru ve třídě Moto3 světového šampionátu kvůli nedostatku financí. „Dostal jsem se k tomuto angažmá přes jednoho Itala v České republice, který je velký kamarád s manažerem stáje v MotoE. Ptal se mě, jestli by mě ta možnost zajímala, řekl jsem, že samozřejmě, a do týdne mi volal zpět s tím, že bude zájem. Hned jsem s nabídkou souhlasil. Nebylo o čem, jde o šanci na nový začátek,“ pravil sedmadvacetiletý rodák z Kyjova. Premiérový závod ho čeká už 19. července ve španělském Jerezu.

Světový pohár elektromorek patří mezi nejnovější projekty MotoGP. Jezdí se od minulého roku. Motocykly poháněné elektromotorem jsou z ekologických důvodů trendy, na startovní listině nechybí ani zavedená motocyklová jména jako třeba bývalí piloti MotoGP Alex de Angelis nebo Mike Di Meglio. Se zkušenými motocyklisty zápolí také jedna žena, Španělka Maríe Herreraová. „Nevím, co od toho očekávat, ale jsem rád, že se vrátím do paddocku MotoGP, což je úplně top,“ zdůraznil Kornfeil.

Zatímco v motocyklovém šampionátu patřil mezi mazáky, na závodní elektromotorku usedne poprvé až za dva týdny při víkendu v Jerezu. Elektromotorky totiž jezdci nesmějí testovat. „V životě jsem na tom neseděl, takže se uvidí, jak se všechno bude vyvíjet. Šampionát je ještě v plenkách a bude trvat, než se vyrobí všechny komponenty na patřičnou úroveň. Určitě je tam prostor ke zlepšení. Motocykly jsou hodně těžké, protože lehčí baterky na výkonnější stroje ještě neexistují. Uvidíme, jestli je tento šampionát budoucnost,“ mínil Kornfeil.

MotoE ovšem bere jako šanci na návrat do mistrovství světa silničních motocyklů. „Určitě může být MotoE cesta ke comebacku. Doufám v to. Musím mít štěstí a snad se to podaří. Nic jiného než MotoGP mě nezajímá. Říkal jsem to už, když jsem končil, určitě bych se nevracel k závodění třeba v šampionátu Alpe Adria nebo italském mistrovství,“ řekl Kornfeil.

Úplně do neznámého prostředí se rohatecký pilot nedostane. Za stáj WithU Motorsport jezdil už v sezonách 2015 a 2016. Právě druhý ročník byl přitom jeden z jeho nejúspěšnějších v kariéře, když skončil osmý v celkové klasifikaci Moto3. „Určitě je výhoda, že už jsem ve stáji byl. Dostanu sice nové mechaniky, ale věřím, že se rychle seznámíme a bude to dobré,“ podotkl Kornfeil.

Zkrácený šampionát MotoE čítá sedm závodů na třech místech. Jezdci se představí dvakrát v Jerezu, třikrát v italském Misanu a sezonu zakončí dvěma závody ve francouzském Le Mans.