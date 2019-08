Kornfeil se musí uklidnit, říká o roztržce při Grand Prix Ježek

Přesně před týdnem ještě vypadalo vše při starém. Respektující se dvojice předních českých motocyklistů zkušený Jakub Kornfeil z Rohatce na Hodonínsku a talentovaný novic v kubatuře Moto3 Filip Salač se chystala na jeden z vrcholů sezony, domácí Grand Prix.

Paradoxně právě závod v Brně vzájemné vztahy pošramotil. Salač v první zatáčce podniku Moto3 po střetu s pilotem Darrynem Binderem upadl, což ovlivnilo i Jakuba Kornfeila.

Šestadvacetiletý rodák z Kyjova se svému padajícímu krajanovi a stájovému kolegovi musel vyhýbat, kvůli čemuž klesl až na chvost pořadí. Kornfeil nakonec dojel devátý a řekl: „Závod se nevyhrává v první zatáčce. Za pád vždy mohou oba,“ rozčiloval se na svého týmového kolegu zkušenější z dvojice německé stáje Redox PrüstelGP Kornfeil. „Dostal jsem ránu a nešlo to ustát,“ bránil se sedmnáctiletý zelenáč.

Salač měl podle vyjádření Kornfeila pro Blesk svému staršímu kolegovi volat a od plic mu vynadat za to, co o něm pronesl do médií. Napětí narostlo. „Nejprve Filip říkal, že za srážku může Binder. Po zhlédnutí opakovaných záběrů musel uznat, že to tak jednoznačné nebylo. Vinu nesvádím ani na jednoho. Filip nejel agresivně, nejde říct, že nějak extra nebezpečně. V každém případě reakce Kuby Kornfeila byla úplně zbytečná,“ nabídl pohled zkušený brněnský motocyklový jezdec Ondřej Ježek.

Měli by si vše vyříkat

Podle něj Kornfeil incident zbytečně propíral před novináři. „Kuba se musí uklidnit. Kluci by si teď měli sednout a vyříkat si vše bez médií, která zprávy taky umí nafouknout. V první zatáčce se závod nevyhrává, ale může se prohrát,“ přemítal Ježek.

Na usmíření přitom čeští jezdci moc času nemají. Už v neděli je čeká na rakouském Red Bull Ringu jedenáctá Grand Prix sezony. „Moc teď spolu nevychází. Mám zprávy z Rakouska, že to mezi nimi nevypadá dobře,“ poznamenal třicetiletý brněnský rodák.

Zatímco Kornfeila se Salačem čeká v tomto ročníku ještě devět dílů, Ježek už má v motocyklovém světovém šampionátu vytrvalostních závodů sezonu za sebou. V týmu Mercury Racing společně třeba i s jiným brněnským jezdcem Karlem Hanikou absolvoval čtyři z pěti podniků.

Nejlépe se jejich stáji vedlo v německém Oscherslebenu, kde skončili pátí. „Jsem rád, že mohu nastupovat v tomto šampionátu. Ježdění dostalo smysl. V superbicích jsem si musel za místo platit a neměl jsem za to adekvátní motorku. Navíc šampionát jde úrovní hodně rychle kupředu,“ uzavřel Ježek, který už myslí na příští sezonu.