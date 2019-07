Trápení šestadvacetiletý pilot na KTM ukončil v nizozemském Assenu, kde dojel třetí, a v průběžném pořadí poskočil o šest příček nahoru. „Mám obrovskou radost. Byl to strašně náročný závod,“ podotkl šestadvacetiletý jezdec.

Naději překazil trest

Pilot z Rohatce na Hodonínsku dokonce v katedrále rychlosti, jak se jednomu z nejtradičnějších okruhů přezdívá, útočil na premiérový triumf kariéry. Pět kol před koncem se dostal do čela závodu. Poté ale obdržel (za zkrácení si poslední zatáčky) trest v podobě průjezdu dlouhou zatáčkou.

„Chtěl jsem ujet co nejvíc, aby to bolelo co nejmíň. Když jsem viděl, že rozestup je největší, vydal jsem se mimo trať odpykat si trest, což bylo nejlepší řešení,“ uvedl Kornfeil.

Už od pátečních tréninků přední český pilot naznačoval, že prožije speciální víkend. Druhý trénink vyhrál a tentokrát obstojně zvládl i kvalifikaci, v nichž obvykle zaostává. Do závodu odstartoval ze sedmé pozice a od prvních kol se rval o nejvyšší příčky.

Boj s pneumatikami

Následně sice klesl až na desáté místo, ale zahájil úspěšný útok na čelo závodu. „Tempo jezdců kolem mě trošku zvolnilo, tak jsem si řekl, že musím ujet, v závěru by to bylo hodně složité, abych se ubránil,“ popsal Kornfeil.

Nejen že si při stíhací jízdě v těsné závěrečné zatáčce zkrátil trať, za což o chvíli později obdržel penalizaci. Navíc ho v závěrečných kolech trápily i pneumatiky. „Hodně jsem s nimi bojoval,“ přiznal pilot.

I přes komplikace si jezdec stáje Redox PrüstelGP vyjel dostatečný náskok, a vrátil se na třetí pozici. V Assenu se dařilo také jeho týmovému kolegovi Filipu Salačovi, který finišoval čtrnáctý a v nováčkovské sezoně o příčku vylepšil své dosavadní maximum.

Velké ceně vládl Ital Tony Arbolino, který jako první muž v sezoně vyhrál dva závody.