"Situace kolem COVID-19 se neustále mění a je velmi těžké něco předpovídat," řekl šéf formule 1 Chase Carey na webu seriálu. "Ale na prvním místě je bezpečí všech lidí ve formuli 1 včetně fanoušků. Proto jsme takto rozhodli," dodal.

Úvodní závod nové sezony v Melbourne byl zrušen poté, co byl u jednoho z členů stáje McLaren objeven koronavirus a následně v karanténě skončilo jeho 14 kolegů.

"Jde o vážnou věc, lidé umírají každý den, spousta jich je nakažených a i ti, co nejsou, jsou tím nějakým způsobem zasažení," uvedl šestinásobný mistr světa a obhájce titulu Lewis Hamilton z Mercedesu. "Je to jednoznačně správné rozhodnutí a myslím, že to každý pochopí," přidal domácí pilot Daniel Ricciardo z Renaultu.

Rozhodnutí přineslo komplikace

Formule už kvůli koronaviru, kterým se ve světě nakazilo asi 130 tisíc osob a zemřelo na něj téměř 5000 lidí, odložila nebo zrušila čtyři Velké ceny. Jako první závod v Číně, kde loni v prosinci nákaza odstartovala.

Velká cena Austrálie byla zrušena jen pár hodin před startem prvního tréninku. A neobešlo se to bez komplikací, protože chvíli před oznámením verdiktu ještě domácí pořadatelé v médiích ujišťovali fanoušky, že se závod pojede podle plánu. Stovky příznivců proto dorazily k areálu, kam už je ale organizátoři nepustili, protože australská vláda mezitím upřesnila, že pokud se bude závodit, tak pouze bez diváků. Následně byla závod zrušen definitivně.

K chaosu v Melbourne přispělo i několikahodinové zpoždění, se kterým formule zrušení závodu zveřejnila. Někteří piloti včetně čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettela z Ferrari nebo Kimiho Räikkönena z Alfy Romeo přitom už mezitím odletěli z Austrálie domů.

Jen o pár hodin později vedení formule 1 odložilo závod v Bahrajnu, kde se původně mělo jet bez diváků. Na premiéru v mistrovství světa si bude muset počkat i městský okruh v Hanoji, kde se měla začátkem května jet úplně první Velká cena Vietnamu.

Začátek nejdříve koncem května

Vedení formule 1 i přes neustálé šíření nákazy a zpřísňování bezpečnostních opatření ve světě věří, že mistrovství nově odstartuje koncem května v Evropě. Jako první z tamních závodů by se podle původního plánu měla jet Velká cena Nizozemska, kde ale nedávno kvůli nákaze zakázali sportovní akce s účastí nad 100 lidí.

"Spoléháme na zprávy a rady Světové zdravotnické organizace, informace od vlád a budeme s nimi v této nepředvídatelné době nadále úzce spolupracovat," uvedl šéf Mezinárodní automobilové federace Jean Todt. "Zrušení závodů v Austrálii, Bahrajnu a Vietnamu bylo jediné možné řešení. Zdraví je na prvním místě," dodal.