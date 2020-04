Stala se Rallye Dakar jedním z prvních ohnisek nákazy koronavirem mimo Čínu? Myslí si to třeba vítěz kategorie automobilů Carlos Sainz, podle něhož si jeho tým procházel v tomto ročníku, který se konal od 5. do 17. ledna v Saúdské Arábii, záhadnou nemocí.

Tomáš Ouředníček (na snímku vlevo) spekulace o koronaviru na Dakaru odmítá. | Foto: www.tomasourednicek.cz

Za nevšedními neduhy podle něj stál koronavirus. „Potíže, kterými jsme tam trpěli, nebyly normální. Jen tak tak jsme tomu unikli. Některé lidi soužila choroba, se kterou si lékaři nevěděli rady. Netušili, o co jde. Jeden z mých mechaniků měl zápal plic a týden pak strávil na ventilátoru. Není pochyb o tom, že to byl koronavirus jako hrom,“ prohlásil trojnásobný dakarský šampion pro španělskou mutaci webu Car and Driver.