Z technického hlediska se flat track od ploché dráhy liší především typem motorek. Nejčastěji to jsou upravené motokrosové speciály. Zatímco plochodrážní stroje nemají brzdy, při flat tracku se požívá zadní brzda. V zatáčkách se využívá smyk, ale není to úplně ideální. Je potřeba najít správný poměr mezi jízdou ve smyku a kolo za kolem.

Motokrosový sen se kvůli zraněním rozplynul

Jméno Krajčovič není motocyklovým fanouškům neznámé. Jeho otec jezdil motokros a nyní šéfuje dakarskému týmu Orion-Moto Racing Group. „Od čtyř let jsem byl motokrosařem a dosáhl i na juniorské tituly.“

Jenže motokrosovou kariéru zastavila zranění. Rekonvalescence byly tak dlouhé, a tak sen stát se profesionálem, se rozplynul. „Vedle práce jsem potřeboval najít vyžití, při kterém budu držet řídítka a flat track byla jasná volba,“ přiznává.

Na Zlatou přilbu se nevrací jenom mrtví, má jasno ředitel závodu Erban

Jízdy dvanácti borců na relativně malém ovále nabízejí desítky střetů a právě „kontakty“ Krajčovičovi učarovaly. Především je nutné najít optimální stopu. „Každá dráha je jiná, liší se nastavení motorky i styl závodníka. Aby byl člověk úspěšný, všechno musí do sebe zapadnout,“ líčí jezdec, který se v závodech nesází na stejnou taktiku.

„Nejčastěji těžím z rychlých startů. Do prvních kol se snažím dát úplně všechno a pak si mohu jet vlastní jízdu,“ popisuje Krajčovič ideální scénář. Správná taktika se mu vyplatila při posledním podniku mistrovství světa ve francouzském Morizes, kde dojel šestý.

Pro čelní umístění je připravený udělat cokoli

„Konkurence je však tvrdá,“ pokyvuje hlavou Krajčovič. Proto si před každým závodem dává stejný cíl – dvanáctičlenné finále. Nejlépe zatím dojel loni v Pardubicích pátý. „Přitom jsem tam několik kol jezdil třetí, ale nakonec jsem v posledním okruhu přišel i o čtvrtou příčku,“ zavzpomínal.

„Vlastně mi přijde, že mi ovál ve Svítkově moc nesedí. Pak na něm závodím a nějakým záhadným způsobem to dám,“ krčí rameny Krajčovič. Loni bylo na tribunách pět tisíc diváků. Ani to ho neznervóznilo. „Byla to bomba. Pamatuji si, jak mě hnali. Větší tlak jsem ale necítil.“

Triumf po jedenácti letech. Češi získali klubovou trofej na prestižní Šestidenní

Bylo by skvělé, kdyby se v sobotu fanouškům odvděčil medailovým umístěním. „To je můj jasný cíl. Jsem pro něj připravený udělat cokoli. Pokud by se to podařilo už teď v Pardubicích, asi bych z afterparty odcházel hodně zničený,“ dodává se smíchem.