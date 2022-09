Salač s Königem dováděli na Markétě. Provádíme blbůstky a naschvály, smáli se

Flat track je americkou variantou tradiční ploché dráhy a o atraktivitě tohoto sportu se mohli diváci přesvědčit v Pardubicích. Do areálu ve Svítkově, kde se v neděli pojede prestižní Zlatá přilba, dorazilo 30 jezdců z jedenácti zemí světa. A bylo se na co dívat.

Krajčovič útočil na první místo

„Souboje byly kolo na kolo a loket na loket. Došlo také na pády, ale mě se naštěstí kolize vyhýbaly,“ líčil Krajčovič, který vyhrál hned svojí první jízdu. V dalších třech v základní části dojel pokaždé na druhém místě a do finále šel jako celkově druhý.

„Strategie byla jasná – co nejlépe odstartovat, vyhnout se větším soubojům a soustředit se na svou jízdu. Věděl jsem, že když se zbytečně do něčeho nezapletu, tak rychlost na to jet s nejlepšími mám,“ vykládal.

KVÍZ: Zlatá přilba je fenoménem plochodrážního sportu. Znáte její historii?

Ve finále pak český jezdec na stroji KTM útočil na první místo. „Jenže Moschini udělal chybu a já ho málem trefil. Kvůli tomu jsem se propadl na třetí příčku, ale v dalším kole jsem byl zase druhý a snažil se tlačit na prvního. Nakonec mi ale Ital tři kola před cílem o pár metrů cuknul a už jsem se z druhé pozice neposunul,“ popsal průběh rozhodující jízdy.

Desátý skončil další český jezdec Ondřej Svědík, na čtrnáctém místě pak dojel Jiří Kraus.