Odlišný je i jezdecký styl v zatáčce. Přijede se do ní klouzavým smykem, plyn se přidává asi až ve čtvrtině průjezdu. Závodníci nemají plochodrážní minulost, ponejvíce se jedná o bývalé motokrosaře, supermotardisty a silničáře.

„S plochou dráhou má flattrack společný jen ovál a částečně pravidla, přičemž jízdy jsou vypsané na víc kol než při speedway. Na startu je osm jezdců a ve finále dvanáct. Vejít se do první zatáčky je pěkný hukot. Bývá to hodně natěsno. Stalo se, že jsme se tam nevešli a hodil jsem takové salto, že se mi o něm dodneška zdá. Byla to nezkušenost. Je potřeba znát taktiku a umět nějaké manévry,“ líčí Krajčovič.

Díky tátovi, který je bývalým úspěšným motokrosařem a nyní šéfuje dakarskému týmu, jezdil na motorce už od čtyř let. S flattrackem to začalo náhodou, ale teď už má za sebou dvě a půl sezony a z dřívějška zkušenosti z motokrosu a silničních závodů.

Zdroj: Youtube

„S kamarády jsme řešili, jak se bavit o víkendech. Koupili jsme starou flattrackovou hondu, ale v covidové sezoně jsem stihnul jen dva závody českého mistráku. A jelikož jsem pár let neměl v ruce řidítka, chytlo mě to a šel jsem do toho naplno,“ vzpomíná jednatřicetiletý motorkář.

Světová medaile za dva roky

Loni postavili čtyřistapadesátku KTM, a když kolega kvůli zranění vypadl z mistrovství světa, dostal šanci odjet celý seriál. „Učil jsem se, dvakrát jsem šel nepříjemně na hubu. Myslím, že jsem skončil desátý. Navíc jsem získal český titul, což byla vstupenka do letošního šampionátu,“ pokračoval.

Ze sedmi dílů mistrovství republiky letos šestkrát triumfoval. Do MS přišli noví kvalitní jezdci a pole se hodně vyrovnalo. V silné konkurenci urval druhé místo v Pardubicích, Maďarsku byl nejrychlejší, ale kvůli defektu ve finále – kdy se propadl na poslední místo – dojel třetí.

„Poslední závod v Itálii byl atypický. Jel se s přední brzdou, na trati byla pravá zatáčka a skok. Mělo to blíž k motokrosu, ale moc se mi to nelíbilo. Právě tam jsem si loni namlel. Závod byl nakonec kvůli kvůli prudkému dešti předčasně ukončen, ale celkově jsem po pěti dílech šampionátu skončil s náskokem jednoho bodu třetí,“ popsal dramatický závěr sezony závodník týmu Orion-Moto Racing Group.

„Když jsem dostával bronzovou placku od FIM, bylo to až dojemný. Říkal jsem si, že to snad ani není možný. Tatík, který za mnou přijel rovnou z Marocké rallye, kde byl s dakaristy, to se mnou taky prožíval. Užili jsme si to.“

Ervín KrajčovičZdroj: Štěpán Ševčík

Medaile je velkou výzvou do budoucnosti, ale… „Určitě chci u flattracku zůstat, ale mým cílem je to, aby mě závodění bavilo a z každé akce se vrátil ve zdraví. To je to první. A jestli k tomu přijdou pěkné výsledky, tak mě to bude bavit ještě víc,“ usmívá se.

„Je to prima hobby, i když ho dělám na vyšší úrovni. Mou hlavní náplní je manažerská práce pro tátův tým,“ říká.

S Königem a Salačem si občas zablbnou

„Nicméně, abych mohl dojíždět na předních místech, musím vedle povinností v Orion-Moto Racing Group trénovat. Když to čas dovolí, jezdím na kole, makám v posilovně, dvakrát týdně se snažím sedět na motorce. Obětuju tomu volný čas,“ vypráví.

Ervín Krajčovič trénuje v Pardubicích, kam patří organizačně, nebo na Markétě. Na pražském oválu se s ním občas objeví mladí silničáři – Oliver König ze superbikového šampionátu a Filip Salač, který jezdí klasické MS.

„Klukům fandím a s oběma se znám. Olivera úplně odmalička. Byl jsem u toho, když dělal první motocyklové krůčky. Flattrack už nějaký čas využívají k tréninku, zkusili si i závody. Když to vychází termínově, dáme si vědět, sejdeme se a trochu si zablbneme.“