Na co se při rehabilitaci zaměřujete?

Snažím se dostat do formy celé tělo. Největší pozornost zaměřuju na nohy, zatěžuju je, zvedám s nimi i činky, ale ještě nejsou ve stoprocentním stavu. Nemůžu dupnout. Proto nejezdím na motorce.

Jaké máte perspektivy doléčení?

Před dvanácti týdny to po rentgenu vypadalo, že budu muset ještě na operaci, ale další kontrola dopadla nad očekávání. Nabyl jsem přesvědčení, že levá noha už je skoro zdravá. Začal jsem i trochu popobíhat. Jenže poslední vyšetření ukázalo, že se hojení opožďuje. Kost nechce dorůst.

Víte proč?

Mám v nohách 41 šroubů a jeden překáží léčbě. Lékaři si myslí, že by měl jít ven. Na operaci se mi samozřejmě nechce. Věřím, že bych to dokázal spravit cvičením a bylinkami. Takhle jsem se už pár operacím vyhnul. Na druhou stranu je to hra vabank. Pokud bych se rozhodl tři měsíce čekat a nic by se nezlepšilo, chirurgickému zákroku bych stejně neutekl a ztratil tři měsíce.

To je dilema…

Chci být v březnu v plné kondici a připravovat se na novou sezonu. Teď jsem trochu na vážkách, ale za tři týdny se musím rozhodnout. Z dovolené se vrátí můj dvorní chirurg Milan Kutáček. Když by mě měl někdo řezat, tak jedině on.

Jste příznivcem východního léčení. Co jste používal?

Různé byliny a doplňky stravy ať už východní či západní. Užíval jsem i kmenové buňky, ale jak jsem podlehl uspokojení, že se nohy dostávají do normálu, trochu jsem vysadil. Teď vím, že to byla chyba. Už jsem si koupil kostní dřeň z telátek, kterou si budu píchat do nohy. Zase to do sebe začnu prát a věřím, že se vyhnu operaci.

V sobotu se objevíte v O2 areně na Gladiator Games. V jaké to bude roli?

Když jsem měl před pár lety zlomenou nohu, tak jsem gladiátory komentoval. Tentokrát spíš pomáhám s marketingem a se stavbou trati. Zprostředkovávám i účast některých předních jezdců. Kromě toho budu mít před začátkem večera talk show. Budu mluvit s pořadateli a jezdci. Na to se těším.

V pondělí jste převzal od prezidenta státní vyznamenání. Překvapilo vás?

Hodně, protože freestyle motokros není masovým sportem. Na druhou stranu je možná i díky mně docela populární, což každoročně dokazuje vyprodaná O2 arena. Vyznamenání mě potěšilo. Beru to jako odměnu za úspěchy, při kterých jsem se vždycky hrdě hlásil k češství. Poslední dobou se také snažím v médiích nebo na sociálních sítích motivovat lidi ke správné životní cestě. Myslím, že medailí se mi to úsilí vrátilo.

S Milošem Zemanem jste se znal už z dřívějška. Jak k tomu došlo?

Setkali jsme se dvakrát díky filmu režiséra Martina Přívratského „Zítra bude líp“. To bylo v době, kdy nebyl prezidentem. Později jsme se viděli na setkání osobností Středočeského kraje. Má ke mně vřelý vztah. Při posledním setkání mi jeden z jeho pobočníků řekl, ať si nechám na hlavě kšiltovku, že mě podle ní pozná.

Co říkáte tomu, že ne všem vašim příznivcům se ocenění od prezidenta zamlouvalo?

Nechci se zapojovat do politických debat. Akorát bych k tomu řekl, že pan prezident byl dvakrát za sebou demokraticky zvolený. Respektuji ho, a tak by to mělo být u všech. Nebo jsme si měli zvolit někoho jiného. Za vyznamenání mi přišlo pár negativních zpráv. Třeba mi někdo napsal, že se ve mně zklamal. Všem mohu jen vzkázat, že jim budu negaci oplácet dobrem.

Přemýšlel jste, že někteří kritici jsou příslušníky freestylové komunity a s na východ namířeným smýšlením pana prezidenta se rozcházejí?

Pan prezident je jen člověk a taky chybuje. Mohl si odpustit některé vulgarismy, ale chyby děláme všichni. Rozdíl je v tom, že když ji udělám já, zlámu si hnáty, ale když ji udělá politik, tak se obvykle nic nestane.

Pojďme ke sportu. Jak má vypadat vaše sezona 2020?

Jsem rozhodnutý, že se moje kariéra změní. Příští rok chci začít fušovat do motocyklových soutěží. Na Rallye Dakar mám vymyšlený tříletý projekt. V roce 2021 ji chci poznat, v další sezoně kluky pozlobit a napotřetí se vrátit s nějakou trofejí.

Jak to půjde dohromady s freestyle motokrosem?

Přestanu jezdit mistrovství světa, což je ročně třináct závodů. Vzdát se ale nechci amerických X-Games. K tomu si přidám exhibice, jako jsou Gladiator Games nebo seriál Masters of Dirth. Hodně mě baví i projekty typu přeskok domu. Ve výhledu je skok z paneláku na panelák nebo přeskočit Vltavu.