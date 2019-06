Bylo černo, občas se zablýsklo. Zrychleným tempem jezdily o pauzách i traktory s radlicemi a kropicí vozy. „Spadlo jen pár kapek, ale přeháňky závod neovlivnily. Nicméně dráha se původně připravovala, aby byla měkčí. Jenže když hrozil déšť, museli jsme ji změnit tak, aby byla tvrdší a voda po ní stekla,“ vysvětlil Tomáš Topinka, bývalý plochodrážní jezdec a nyní trenér, který má při pražské Grand Prix na starost stav oválu.

A že to mají pražští organizátoři dobré u patrona počasí svatého Petra, svědčí fakt, že prudký déšť se nad Markétu přihnal až po jedenácté večer, tedy zhruba dvě hodiny po skončení závodu. Ten přinesl jedno velké překvapení. Vítězný Polák Janusz Kołodziej nepatřil do širšího okruhu favoritů. Dokonce vyhrál první závod MS.

„Je to pro mě magická chvíle. První vítězství je vždycky úžasné. Už jsem asi velký chlap,“ smál se pětatřicetiletý závodník, který v minulých letech musel řešit řadu nepříjemných zdravotních i technických trablů.

„Jeho výhra se nečekala. Kvalitu samozřejmě má, ale když kvůli zranění nemohl jet Brit Woffinden, spíš se věřilo, že zvítězí další Poláci Zmarzlik a Dudek, nebo Australan Doyle. Zajímalo by mě, jestli Kołodzieje někdo tipoval,“ přemítal Topinka.

Václav Milík po třetím místě v roce 2017 podruhé za sebou neuspěl. „Po výborném začátku mu to dál neklapalo. Je to škoda,“ litoval Topinka Čecha startujícího na divokou kartu. „Na druhou stranu je to zkušený závodník a podle mě do Grand Prix patří. Svou roli v sobotu určitě sehrálo i to, že moc chtěl zopakovat stupně vítězů,“ dodal.