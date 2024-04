Na úvod to nedopadlo špatně. Jan Kvěch obsadil při svém debutu v roli stálého člena mistrovství světa na krátké ploché dráze dvanácté místo. Dvaadvacetiletý rodák ze Strakonic získal v zahajovací Grand Prix Chorvatska, která se jela v Donjim Kraljevci, v pěti jízdách šest bodů, když dvakrát dojel druhý, dvakrát třetí a jednou nebodoval.

Jan Kvěch při chorvatské Grand Prix | Foto: se svolením fimspeedway.com

Kvěch hned v úvod mistrovského seriálu ukázal, že do patří do světové špičky. Předváděl bojovné výkony a statečně se rval s ostřílenějšími rivaly. Na vysněné semifinále to sice nestačilo, ale neměl k němu daleko. V konečné klasifikaci nechal za sebou takové jezdce jako jsou Lotyš Andrzej Lebeděvs, Britové Daniel Bewley a Tai Woffinden či domácí Chorvat Žagar.

Úvodní díl z jedenácti velkých cen ovládl Australan Jack Holder. Úřadují mistr světa Bartosz Zmarzlik z Polska dojel ve finálové jízdě poslední, což znamenalo čtvrté místo.

Jan Kvěch si v minulosti závody Grand Prix na Markétě a Vojensu už vyzkoušel, v sobotu večer ale poprvé nastoupil jako stálý účastník mistrovství světa. V něm startuje jako první Čech od roku 2008, kdy byl jezdcem MS Lukáš Dryml.

Další závod světového šampionátu čeká mladého českého reprezentanta 11. května ve Varšavě, čtvrtým dílem seriálu bude Grand Prix České republiky 1. června na pražské Markétě.