Předposlední podnik evropského šampionátu tahačů v Le Mans přinesl korunovaci staronového krále. Historický titul s předstihem získal německý obhájce Jochen Hahn, který šampionát ovládl už pošesté za devět let.

Příští víkend v Jaramě se rozluští zbývající tajenka – kdo letošního suveréna doplní na konečném pódiu. Ve Španělsku bude mít titěrnou výhodu domácí Antonio Albacete, který na druhé pozici hájí náskok tří bodů před Adamem Lackem z roudnické stáje Buggyra Racing. „Podařilo se mi na Antonia stáhnout ztrátu na pouhé tři body, takže jsem ho dostal před domácím závodem pod tlak,“ těšilo Lacka.

Český jezdec a úřadující vicemistr Evropy ztrátu na Albaceteho výrazně stáhl, když na legendárním francouzském okruhu Bugatti vybojoval první a třetí místo. Ke snížení bodového odstupu na průběžnou druhou příčku mu pomohla i dodatečná penalizace Španěla v posledním závodu víkendu.

Lacko po sobotním bronzu slavil v neděli vítězství v hlavním závodu, kdy kraloval na mokré trati. Poprvé v sezoně vyhrál i kvalifikaci.

O jeho obhajobě titulu vicemistra tak rozhodně až poslední závod sezony. Před rokem Lacko uhájil v Jaramě druhé místo před Albacetem, letos si role prohodí.„Bude to boj do posledního metru. Jsem odhodlaný do toho dát ve Španělsku vše, snad to vyjde,“ zvolal bojovně Lacko.