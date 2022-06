Sedmatřicetiletý český jezdec byl v kvalifikaci třetí a do první jízdy tak odstartoval z druhé řady. Po startu se držel na své pozici držel, ve druhém kole jej ale předjel šestinásobný světový šampion Jochen Hahn z Německa a Lacko se až do cíle držel bez problémů na čtvrté místě. Z vítězství se radoval domácí obhájce titulu Norbert Kiss, který ovládl i třetí hlavní závod sezony.

Zatímco první jízda byla na Hungaroringu celkem poklidná, druhá byla dramatická. Hned po startu došlo k několika kontaktům tahačů a po velké kolizi, do které se vedle Kisse a Brita Jamieho Andersona zapletl i druhý pilot Buggyry Teó Calvet z Francie, byl závod zastaven. Lacko přitom už v té chvíli vedl.

Při opakovaném startu jezdci zaujali původní pozice, Lacko proto startoval opět z třetí řady. V poli ale chyběli Kiss, jehož kamion byl značně poničen, Hahn, Anderson i Španěl Antonio Albacete. Rodák z Čeladné tentokrát stejně jako ostatní začal opatrně, ve třetím kole se ale dostal na první místo a bezpečně si dojel pro vítězství.

Take a closer look at the Brereton / @CalvetTeo incident from on board the #66 Lion Truck Racing of Janiec