„Konečně to klaplo! Jsem úplně nadšený. Z Nürburgringu odjíždím rozhodně spokojený," mrknul Lacko. „Je to povzbuzení pro celý tým a konečně je vidět na novém autě lehký progres,“ přidal Robin Dolejš, ředitel vývojové sekce týmu Buggyra Racing.

Rodák z Čeladné vyhrál v Německu druhou sobotní jízdu. Jeho triumf mohli sledovat kromě několik desítek tisíc fanoušků přímo na okruhu i diváci u televize v historicky prvním přímém přenosu na české stanici.

Třetí místo

V neděli Lacko přidal bronzový pohár v hlavním závodě. V průběžné klasifikaci se úřadující vicemistr Evropy posunul na třetí místo o bod před Maďara Kisse. Na druhého Španěla Antonia Albaceteho ztrácí Lacko (122 b.) jen devět bodů. Zato obhájce titulu Hahn z Německa jasně vévodí se 196 body. „Letos je to strašně vyrovnané a všichni se obíráme o body navzájem. Je to opravdu zamotané a je těžké v tuto chvíli něco předpovídat,“ pravil Lacko.

To je ta nejlepší pozvánka na další díl seriálu, kterým bude na přelomu srpna a září domácí Most. „Teď nás čeká vrchol sezony v podobě domácího závodu na autodromu Most, takže bych chtěl tímto pozvat všechny fanoušky a by nás dorazili podpořit.“

Druhý pilot Buggyry Brit Oly Janes uhájil v nabité konkurenci vedení v Grammer Cupu. Společně s Lackem jsou na třetí příčce v hodnocení týmů.