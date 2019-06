Přestože další angažmá dvojnásobného šampiona formule 1 je vděčným tématem pro spekulace médií i fanoušků, v těchto dnech jdou dané úvahy stranou.

Alonso nyní upírá veškerou pozornost na slavný závod, ve kterém si společně s posádkou své Toyoty č. 8 Buemim a Nakadžimou může zajistit titul mistra světa. K tomu potřebují dojet alespoň na 7. místě, pak jim nebude vadit ani výhra sesterské Toyoty č. 7 s Lópezem, Conwayem a Kobajašim, která je jako jediná může o primát připravit.

Teoreticky by to pro hybridní prototyp japonské značky neměl být problém, ovšem dlouhý závod skýtá mnohé nástrahy. „Pokud by se jel šestihodinový závod, bylo by to pro nás zřejmě jednodušší. Jenže z Le Mans můžete klidně odpadnout a rozloučit se s titulem,“ varuje Alonso.

Kvalifikace dopadla podle papírových předpokladů, první dvě místa obsadily právě Toyoty na čele se sedmičkou, Alonsova posádka odstartuje jako druhá.

Ať už čtyřiadvacetihodinovka dopadne jakkoli, španělský jezdec už dříve oznámil svůj konec v šampionátu a nejen jeho fanoušci teď čekají na závodníkovy další kroky.

Renesanční muž motosportu zatím mlží

Během utrápeným posledních let ve formuli 1 za volantem pomalého McLarenu si našel novou motivaci. Ikonickou trojkorunu, na kterou v historii dosáhl pouze Graham Hill. Její podstatou je výhra ve Velké ceně Monaka F1, v Le Mans a 500 mil v Indianapolis. První položku již měl odškrtnutou z let 2006 a 2007, druhou přidal loni.

O výhru na americkém oválu se pokoušel již předloni. A nebyl vůbec daleko. Téměř třicet kol strávil ve vedení, nakonec ho ale vyřadila technika. Další pokus přišel letos a skončil fiaskem. S vozem McLaren se do závodu vůbec nekvalifikoval.

Splnění velkého snu tak musí minimálně o rok odložit. Ale co teď? Logicky se nabízela možnost absolvovat celý šampionát Indy Car, jakožto průpravu k útoku na poslední dílek trojkoruny. Jenže se tak nestane.

„Pokud budu závodit v Indy, tak opět pouze jednorázově. Upsat se na celou sezonu by byl příliš velký závazek. Nepojedu ani několik závodů před Indy 500, protože se nekonají na oválu, takže jako příprava by to nedávalo smysl,“ uvedl Alonso k zámořskému dobrodružství. Jen pro zajímavost, v USA již v úvodu roku opanoval s posádkou Cadillacu vytrvalostní závod v Daytoně.

I tento triumf dokazuje šíři Asturijcova záběru. V březnu testoval Toyotu Hillux pro Rally Dakar. Ani ta však není na pořadu dne. „Rád zkouším nové věci, testoval jsem i NASCAR. Dakar je možností do budoucna, ale ne pro příští rok. Nikdy jsem se rally nevěnoval, z pohledu konkurenceschopnosti by to zřejmě nebylo ideální. Ale láká mě to.“

V posledních dnech se objevila další spekulace, která Španěla spojuje s účastí na Rallye Španělska ve WRC. I tato zpráva se ale dočkala vyvrácení, konkrétně od sportovního ředitele Toyoty Kaje Lindströma, pro kterou měl údajně jet.

Návrat do Ferrari? Nejspíš ne

Alonsovo jméno bude vždy spojováno s formulí 1. Vzhledem k faktu, že při loňském ohlášení konce kariéry nevyloučil návrat, bylo zaděláno pro nejrůznější úvahy. A to navzdory faktu, že samotný El Nano se k této variantě momentálně staví rezervovaně.

Naposledy se ve španělských médiích hovořilo o návratu k Ferrari. Podnět vznikl z textu uznávaného novináře Joe Sawarda, podle kterého uvažuje Sebastian Vettel o odchodu z F1. Samotný jezdec zprávu vyvrátil, ovšem např. bývalý závodník Emanuele Pirro si myslí, že ho formule 1 už nebaví. „Ve Ferrari začal skvěle, všechny si získal. Postupně se to ale vytrácí. Je úplně jiný, než býval dříve,“ uvedl Ital.

Paradoxně to byl právě Pirro, který šéfoval komisařům během Velké ceny Kanady, kde udělili Vettelovi kontroverzní penalizaci, jež ho ve finále připravila o výhru. Frustrovaný Němec po závodě mimo jiné prohlásil, že už nejde o sport, který si kdysi zamiloval.

Ať už byla inkriminovaná penalizace spravedlivá, či nikoliv, v bouři emocí zapadla jedna důležitá věc, na níž upozornil bývalý mistr světa Nico Rosberg a kvůli které ke všemu došlo. „Ukázala se typická věc. Během souboje s Lewisem neustál tlak a chyboval. Stejně tak po závodě. Vždy si myslí, že má pravdu a obviňuje všechny kolem,“ nebral si servítky se svým krajanem.

Během vzájemného souboje s Hamiltonem letos v Bahrajnu skončil Vettel v hodinách, loni ho minely v Německu či Japonsku zřejmě připravily o titul v dobře rozběhnuté sezoně. Navíc mu nyní ve vlastním týmu konkuruje dravé mládí jménem Charles Leclerc.

Pokud by čtyřnásobný šampion opravdu skončil, budou muset v Maranellu hledat náhradu. A dost možná by se poohlíželi po zkušeném jezdci. Například po Vettelovu starém rivalovi ze Španělska…