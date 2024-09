/FOTO,VIDEO/ Na startu vytrvalostního závodu 6h Le Most ze série ARC Endurance nechyběl tým SIM Rmacing, který působí ve virtuálních sériích, a jehož majitelem je bývalý úspěšný jezdec řady sérií včetně slavné formule 1 Tomáš Enge. Tentokrát však jeho členové neseděli před obrazovkou, ale za volantem opravdového automobilu a závodili na skutečném okruhu.

Už při svém vzniku si dal slavný český pilot za cíl propojovat světy reálného a simracingového závodění. Na autodromu v Mostě dostali šanci zúčastnit se pravého měření se soupeři čtyři členové týmu Tomáš Enge SIM Racing.

Za volantem ultimativního stroje české výroby Sigma WR se střídali Jan Haladej (F1), Jan Hujíček (WRC), Michal Sedláček (rFactor2) a Robert Lucák (Asetto Corsa Competizione). Během šestihodinovky je doplnili testovací jezdec společnosti Sigma Motor Jindřich Vít a youtuber Martin Müller.

Navzdory drobným problémům dojela sestava na 17. místě absolutně a ve své třídě 6 byla v cíli dokonce hodnocena jako třetí. Bylo vidět, že se svěřencům Tomáše Engeho vedle simulátoru daří i při opravdové jízdě.

„Jsem rád, že se nám daří to, co jsme si na začátku dali jako jeden z cílů našeho projektu. Chceme přiblížit simracing reálnému motorsportu. Účastí v závodě 6h Le Most jsme udělali v tomto směru první krok a už teď mohu slíbit, že rozhodně nebyl poslední,“ prohlásil Tomáš Enge.