Tým Buggyra ZM Racing bude mít v lednu na Rallye Dakar trojnásobné zastoupení. Opět nasadí buggynu Can-Am s Josefem Macháčkem a dva kamiony Tatra. Jeden bude řídit Chilan Ignacio Casale a druhý Téo Calvet z Francie, kterého čeká premiéra ve slavné soutěži.

Buggyra představila tým pro Dakar 2022. | Foto: Buggyra

"V kategorii trucků bylo hned jasné, že pokračujeme s Ignaciem Casalem. Je to velký profík a to co předváděl na testování s novou evolucí vozu, byl úžasný posun a motivace pro všechny. Stejně tak bylo jasné, že volné místo po Martinu Šoltysovi obsadíme některým z nováčků z Buggyra Academy. To si vybojoval svými výkony nejen během testování, ale i v rámci truckových závodů na okruzích Téo Calvet," uvedl šéf týmu Martin Koloc.