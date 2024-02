Hamilton má skončit v Mercedesu. Formulí 1 otřese senzační přestup ke konkurenci

Sedminásobný mistr světa ve formuli 1 Lewis Hamilton by měl podle zatím oficiálně nepotvrzených zpráv za rok ukončit dlouholetou spolupráci se stájí Mercedes. Zamíří do Ferrari, které o britskou hvězdu opakovaně usilovalo už v minulosti. Hamilton ale odchod vždycky odmítal. Co se změnilo?

