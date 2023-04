Možná je to pro Libora Podmola jedno z osudových měst. Vrátil se totiž na místo, kde prodělal největší bolest. Právě v Mnichově v roce 2019 upadl a přivodil si mnohačetné zlomeniny na nohách. O víkendu tam však v rámci série Night of the Jumps opět soutěžil.

Libor Podmol získal v Mnichově pro Česko druhé místo v souboji národů | Foto: Night of the Jumps

„Trochu nervózní jsem byl, ale nějak zásadně jsem to neprožíval. Jsem rád, že se nám dařilo,“ říkal motocyklista v TZ.

„Kdyby mi někdo v lednu po dvou rupnutých obratlech z Dakaru řekl, že budu v březnu mít v ruce pohár z mezinárodního FMX eventu, tak bych mu asi nevěřil,“ vykládal Podmol, který s bratrem Filipem a Matějem Česákem skončil na druhý v souboji národů.

Zlomené obratle, divoká operace a salto s dakarskou motorkou. Podmol zase řádí

Libor Podmol v Mnichově dokázal vybojovat velmi cennou zlatou medaili na X-Games. Zároveň tu ovládl několik závodů světového šampionátu. Jenže tam měl i děsivý pád, jehož následky pociťuje dodneška.

Zranění mu připomínali všichni

„Musím se přiznat, že mi to připomínali všichni, tedy celá parta kolem Night of the Jumps. Můj bratr po své jízdě do mikrofonu sdělili, že je skvělé, že tu zase můžeme jezdit společně. Lidi tleskali,“ popsal atmosféru Podmol.

Zdroj: Youtube

Od závažného zranění to byl Podmolův poslední závod ve freestyle motokrosu. Obavy tak bývalý světový šampion trochu měl. Vždyť si na letošním Dakaru zlomil dva obratle.

„Nervozitu jsem pociťoval, ale nakonec jsem si to hodně užil. Moje jízda byla bez náročného bodyvarialu nebo salta vpřed. Předvedl jsem spíše oldschoolové triky, jako třeba under flip. Byl jsem nadšený, že jsem to zvládl čistě,“ těšilo Podmola.

Jeho bratr Filip v samostatné jízdě dojel na skvělém třetím místě, ve které předvedl precizní a čisté triky. V soutěži o nejlepší trik navíc jako první freestyle motokrosař na světě dal backflip heel clicker a k tomu dvakrát indian air.

„Jednalo se o první takové trojité kombo. Mám z toho radost,“ líčil Filip Podmol. V soutěži best trick si každý tým mohl vybrat speciálního hosta, za Česko to byl talentovaný Maty Pekárek, který předvedl na své koloběžce jedinečný trik scooter flip a také on pomohl českému týmu k druhému místu.

Show Dakarské šílenství

Libor Podmol není po zranění na Rallye Dakar ještě stále stoprocentně zdravotně v pořádku. Nicméně plánuje se zúčastnit dalších freestyle motokrosových závodů. A nejen to.

V dubnu absolvuje společně s týmem Fesch-Fesch několik exhibic a 1. května pak ve Vlašimi uspořádá show Dakarské šílenství, na němž se představí i dakarský matador David Pabiška. Lístky je možné koupit na Podmolbrothers.com. Akce pak pokračuje v Praze, Ostravě a Olomouci