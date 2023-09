I když nyní Libor Podmol zintenzivňuje přípravu na Rallye Dakar, o víkendu uspořádal největší Podmolbrothers show roku. A to přímo na domácí půdě ve Vlašimi.

Libor Podmol připravil velkolepou adrenalinovou show a ukázal nový trik. | Foto: Aleš Drak

Poprvé tým slavného freestyle motokrosaře postavil dva skoky. Jezdci tak mohli létat v desetimetrové výšce vedle sebe a předvádět synchronizované triky. Oficiálně se také představil nový pumpark a Podmol tisícům divákům ukázal zcela nový trik na dakarské motorce: „backflip navigation tower flip.“

Dokázal, že umí připravit velkolepou adrenalinovou show s řadou zajímavých aktérů. Vždyť kromě něj se divákům představil Filip Podmol, mladší Liborův bratr, který se vrátil z Mexika, kde se účastnil závodů série X-Pilots.

K nim se přidal František Máca, Josef Aron, Radek Bílek nebo Richart Bábek. Ti všichni s motorkami létali buď sami nebo společně při synchronizovaných tricích. Na koloběžkách zase řádil novopečený domácí šampion Matiáš Pekárek nebo trojnásobný mistr světa Richard Zelinka.

Organizátor i moderátor

A také sestava na kolech byla výjimečná - Tomáš Zejda, Teodor Kováč, Vilibald Vítek a Zdeněk Pešek, který uchvátil při soutěži Best Trick dvojitým saltem dopředu. Pro Vlašim to byl adrenalinový svátek, což uznal i starosta města Luděk Jeništa.

Společně s Podmolem pak přestřihli pásku od nového pumparku, do nějž město zainvestovalo 5 milionů korun. „Máme teď místo, kde můžeme vychovat třeba olympijského vítěze,“ prohlásil Podmol, který byl hlavním organizátorem a akci společně s Jakubem Kalinou moderoval.

Po pádu byl v Mnichově nervózní. Jsem nadšený, že to klaplo, těšilo Podmola

Divákům na svém dakarském speciálu naservíroval salto a také zcela nový trik - „backflip navigation tower flip.“ A jak ho vymyslel?

„Chtěl jsem domácímu publiku předvést něco, co nikdo na světě přede mnou neudělal. Tak to mám rád. Zkoušel jsem do molitanu klasický FMX trik backflip heelclicker, ale zacláněla tam navigační věž. Nakonec mi to vlastně přišlo ještě víc cool a tak jsem místo patami o navigační věž tleskl a pojmenoval to backflip navigationtower click,“ vysvětlil s úsměvem Podmol.