Říkají mu Rocky. Eskapády, karamboly a monokly českého motorkáře už pronikly do světa. Nezmar Libor Podmol na Rallye Dakar dokončil čtvrtou etapu, do které nastoupil po zašitém šrámu nad pořádně napuchlým okem. Během jízdy v poušti na něj prakticky neviděl.

Dobitý Libor Podmol. | Foto: Grabit Denis Janezic

„Přilepil jsem na víčka tejpu, abych ho měl alespoň trochu otevřené během jízdy. Vůbec mi to nepomohlo. Etapu jsem zvládl jedním okem. Byl to fakt zážitek,“ vzkázal v úterý večer vyčerpaný freestyle motokrosař.

Po skoro 300 měřených kilometrech dojel se ztrátou hodiny a pětadvaceti minut na 82. pozici. Po dojezdu však na něj čekalo překvapení - od ředitele maratonské soutěže Davida Castery obdržel Cenu za odvahu!

VIDEO: Potrhaný Shrek. Vypadá, jako kdyby na něj skočil tygr, říká Prokop

Libor Podmol v pondělí nepříjemně havaroval. Najel na šutr a hlavou dopadl na další. Odmítl převoz do nemocnice a přímo na trati mu zdravotníci z přivolaného vrtulníku zašili devíti stehy krvavou ránu nad okem.

„Říkají mi tady Rocky,“ culil skrze opuchlý obličej Podmol, který navíc jede v drsné kategorii bez asistence a v bivaku mu s motorkou nikdo nepomáhá. Před čtvrtou etapou si stanovil jednoznačný cíl - hlavně dojet do bivaku.

Dobitý Libor Podmol si vysloužil na Dakaru speciální ocenění.Zdroj: Grabit Denis Janezic

Důležité je, že nemá zlomenou ruku

A to splnil. „Neviděl jsem ale skoro nic. Jednou jsem přehlédl díru a spadl jsem. Nakonec jsem ale zvládl dojet do cíle. Nechápu, jak nějací lidi mohou řídit s jedním okem. Je to fakt hustý,“ hlásil Podmol, který v bivaku musel ještě vyměnit filtr, olej a pneumatiky.

Stále je však odhodlaný Dakar dokončit. V průběžném pořadí je na 61. místě se ztrátou 6 hodin a 20 minut. V kategorii jezdců bez asistence je na sedmé příčce.

„Důležité pro mě je, že nemám zlomenou ruku. Tu jsem hodně cítil po pádu v kamenech. V medical centru naštěstí na rentgenu žádnou zlomeninu neodhalili. Mám jenom namožené vazy, takže to akorát bolí,“ popsal Podmol.

Přímo na pódiu v bivaku mu předal cenu v podobně speciální sošky beduína David Castera, ředitel Dakarské rallye. Krátká radostná chvilka ve večeru, v níž dlouho servisoval motorku. Skončil těsně před 22. hodinou. „Vstávám kolem půl čtvrté ráno, takže to bude zase bída. Dám rychlou sprchu a jdu spát,“ dodal znavený Podmol